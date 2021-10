Prima Categoria “B”, le designazioni arbitrali della prima giornata

Sabato sera inizia il girone “B” di Prima Categoria. Grande attesa in particolare per il debutto del Savona, che avverrà domani sera alle 20,30 in casa del Città di Cogoleto.

Partite e direttori di gara

CAMPESE F.B.C. vs PRO PONTEDECIMO CALCIO: Rodolfo Corellino (Genova)

CITTA DI COGOLETO vs PRO SAVONA CALCIO: Luca Magaglio (Imperia)

SAMPIERDARENESE vs LETIMBRO 1945: Pietro Francesco Donati (Chiavari)

SAN CIPRIANO vs VECCHIAUDACE CAMPOMORONE: Stefano Falamischia (Savona)

SPERANZA 1912 F.C. vs PRA F.C.: Vittorio Semini (Albenga)

VADESE CALCIO 2018 vs QUILIANOVALLEGGIA: Marco Vitale (Savona)