Prima Categoria “B”: il Savona scappa, tutte genovesi nella griglia play off

Quarto turno del girone “B” di Prima Categoria. Prosegue la marcia del Savona, che supera per due a zero una buona Vadese. Quattro su quattro. L’unica squadra che tiene il ritmo è la Sampierdarenese, seconda con dieci punti. La squadra di mister Oliva ha vinto oggi contro la Vecchiaudace Campomorone. Completano il quadro play off, anche se è ancora presto per fare questi discorsi, le genovesi Pontedecimo, Campese e Vecchiaudace. Primo successo in campionato per il Quiliano&Valleggia, a valanga sul Fegino. Perde di misura la Letimbro con la Pro Pontedecimo.

Classifica: Savona 12; Sampierdarenese 10; Pro Pontedecimo e Campese 7; Vecchiaudace e San Cipriano 6; Pra 5; Vadese e Quiliano&Valleggia 4; Letimbro 3; Fegino e Città di Cogoleto 0.

Quiliano&Valleggia 4 – Fegino 0

Quiliano&Valleggia: Cambone, Fiori, La Piana, Poggi, Fabbretti, Russo, Ottonello, Magnani, Intili, Grippo, Bazzano. A disposizione: Vasoli, Rebizzo, Bondi, Salinas, Fiore, Serra, Perrone, Saino, Seck. Allenatore: Ferraro.

Fegino: Botticelli, Bernardo, Grillo, Velonà, Pedemonte, Perego, Parodi, Pastorino, Lubello, Casanova, Poggi. A disposizione: Lebole, Angilella, Guineri, Nasiti, Mirabelli, Sironi, Pazmino, Marcenaro. Allenatore: Napoli.

Savona 2 (Macagno, Macagno) – Vadese 0

Savona: Rinaldi, Caroniti, Esposito M, Fonjock, Fancellu, Kuci, Esposito F, Stefanzl, Vittori, Macagno, Serhiienko. A disposizione: Bresciani, Gavarone, Di Roccia, Rossetti, Gamba, Spaltro. Allenatore: Balleri.

Vadese: Provato, Pulina, Crocilla, Marchi, Scimeni, D’Anna, Signori, Suetta, Piu, Giannone, Ninivaggi. A disposizione: Cavalleri, Appice, Venneri, Quaglia, Brando, Tona, Tatti, Brondo. Allenatore: Saltarelli.

Pro Pontedecimo 1 (Barabino) – Letimbro 0

Pro Pontedecimo: Corsini, Pazienti, Giancotti, Piccaluga, Caselli, Ndrio, Bassi, Bruzzone, Intriago, Pasti, Micalizzi. A disposizione: Friscione, Riva, Raschelli, Beqiri, Raganini, Balestrero, Barabino, Dellepiane.

Letimbro: Pelosin, Calabrò, Giusto, Frumento, Rossetti, Valdora, Molinari, Murialdo, Vario, Pescio, Odenato. A disposizione: Calcagno, Mellogno, Lamberti, Penna, Romanel, Gallione, Micheletti. Allenatore: Oliva.

Vecchiadace 0 – Sampierdarenese 3 (Chiarabini, Marani, Chiarabini)

Vecchiaudace: Alesso, Persiani, Carrus, Federici, Mendez, Cavicchioli, Pastore, Mineo, Pili, Noris, Cipollone. A disposizione: Colombo, Muratore, Valle, Pisani, Canton, Rondoni, Albanese, Gualdi, Rosati. Allenatore: Migliaccio.

Sampierdarenese: Pittaluga A, Firrarello, Musiari, Pugliese, Caroglio, Mastrogiovanni, Chiarabini, Morani, Gesi, Costa, Pittaluga V. A disposizione: Lo Vecchio, Signorastri, Percivale, De Moro, Baghino, Gallo, Cuneo. Allenatore: Oliva.

Pra FC 1 ( Vacca) – Campese 2 (Criscuolo, Arrache)

Pra FC: Bernardini, Durante, Caltabiano, Di Luca, Marchelli, Bruni, Limonta, Rejabi, Vacca, Gatto, Larosa. A disposizione: Oliverio, Podda, Sansone, Mukaj, Charles, Bigoni, Larosa.

Campese: Balbi, Pirlo, Chiappori, Marchelli D, Bonanno, Oliveri, Mattiucci, Marchelli F, Ardinghi, Criscuolo, Arrache. A disposizione: Zunino, Bardi, Cenname, Bassi. Allenatore: Meazzi.

Città di Cogoleto 1 (Socchia) – San Cipriano 6 (Vulpes 3, Vicini, Fravega, Paolessi)

Città di Cogoleto: Lucchetti, Caroglio, Siri, Grandoni, Dibennardo, Revello, Grezzi, Socchia, Cozzi, Menoni, Fazio. A disposizione: Perata, Puddu, Santoro, Travi, Iadanza. Allenatore: Travi.

San Cipriano: Gallino, Montecucco P, El Atiki, Guida, Merlo, De Vecchi, Montecucco A, Olanda, Vulpes, Lipani, Vicini. A disposizione: Carbone, Fravega, Paolessi, Saulle, Sacchi, Rosasco, Semino. Allenatore: Siri.