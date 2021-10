Prima Categoria “B”, domani torna in campo la sorpresa Speranza: contro il San Cipriano una sfida per sentirsi grande

Savona. Un inizio di campionato vissuto da vera e propria rivelazione. È stato questo l’exploit dello Speranza guidato da mister Davide Girgenti, formazione dimostratasi gagliarda e capace di mettere in difficoltà qualunque avversaria nonostante i pronostici della vigilia volessero i rossoverdi in lotta per non retrocedere. Un pareggio all’esordio contro il Prà, la sconfitta contro il lanciato Savona e la convincente vittoria contro il Città di Cogoleto, questo il bottino di una compagine volitiva e determinata, un gruppo coeso pronto domani alle 10:30 ad affrontare a viso aperto il solido ed agguerrito San Cipriano.

Intervistato ai nostri microfoni precedentemente al turno di riposo, mister Girgenti aveva già elogiato l’unità di intenti del suo gruppo, una squadra giovane e battagliera in grado di giocarsela a viso aperto contro qualunque avversaria. Anche nel post partita della sconfitta contro il Savona (intervista video proposta ad inizio articolo, ndr) il tecnico dei rossoverdi non aveva fatto alcun dramma e anzi, aveva individuato nella corsa e nella voglia di emergere dei suoi un ottimo spunto sul quale lavorare per migliorare ulteriormente.

Obiettivo fare il meglio possibile dunque, un target condiviso proprio con gli Striscioni allenati da David Balleri, tecnico che si scoprirà se sarà riuscito a mantenere alta la concentrazione successivamente alla settimana di vicissitudini societarie appena terminata. Letimbro-Quiliano&Valleggia e Vadese-Città di Cogoleto le altre sfide in salsa savonese, questo mentre Fegino-Vecchiaudace e Sampierdarenese-Prà appassioneranno il versante genovese.

Infine non potrebbero mancare le designazioni arbitrali scelte per la giornata in procinto di prendere il via:

Campese-Savona sarà affidata a Matteo Laganaro della sezione di Genova.

Fegino-Vecchiaudace Campomorone vedrà invece impegnato Emanuele Fontana di Savona.

Anche per Letimbro-Quiliano&Valleggia scelto un arbitro savonese: dirigerà Gianluca Rizzello.

Sampierdarenese-Prà affidata a Giorgio Carida della sezione di Genova.

San Cipriano-Speranza vedrà impegnato il signor Alessandro Bresciani della sezione di Chiavari.

In conclusione Vadese-Città di Cogoleto sarà diretta da Simone Battiato, fischietto proveniente dalla sezione di Genova.

La quinta giornata del Girone B di Prima Categoria scalda quindi i motori, si prospetta una domenica di scontri davvero imperdibile.