Prima Categoria, l’Aurora sbanca Andora segnando 5 reti

Andora. Prende il via oggi il girone A di Prima Categoria. Tra i cinque raggruppamenti liguri è l’ultimo a partire, essendo l’unico che conta solamente dodici squadre.

Al Marco Polo si affrontano Andora e Aurora Calcio. Entrambe le squadre, tra settembre e la prima metà di ottobre, hanno giocato la Coppa Liguria. I biancoblù hanno passato il turno con due vittorie e due pareggi; i cairesi sono arrivati secondi con quattro successi, un pari e una sconfitta.

La cronaca. Giancarlo Delfino presenta l’Andora con Duberti, Avignone, Furlanetto, Michero, Bianco, Abbatemarco, Setti, Incardona, Greco, Arrigo, Proglio (cap.).

A disposizione: Tranchida, Primoceri, Mane, Botte, Talladira, Cutuli, Barca, Guardone, Canu.

Simone Adami schiera l’Aurora con Ferro, Riolfo, Nonnis (cap.), Pisano, Ognjanovic, Pizzolato, Bignoli, Piccardi, Delfino, Laudando, L. Pesce.

In panchina: Sotomayor, Ogici, Di Natale, Di Noto, Russo, Muca, Rebella, Briano, J. Pesce.

Arbitra Riccardo Bergonzi della sezione di Imperia.

Si gioca in una giornata soleggiata e calda. L’impianto andorese ha un terreno in sintetico realizzato di recente. Sulla tribuna un centinaio di spettatori.

Locali con Duberti tra i pali; sulla linea difensiva Bianco, Abbatemarco, Avignone, Furlanetto; Michero davanti alla difesa; Arrigo e Incardona a centrocampo; Setti e Proglio mezzali con Greco al centro dell’attacco.

Cairesi con Ferro in porta; in difesa Pizzolato, Ognjanovic e Nonnis; a centrocampo Riolfo, Pisano, Piccardi, Pesce; trio offensivo con Bignoli, Laudando, Delfino.

Al 2° Laudando prova il destro da fuori ma impatta male.

Dopo 3 minuti Aurora in vantaggio. Pizzolato dalla destra mette al centro dell’area per Laudando che stoppa, spalle alla porta. Il numero 10 si aggiusta il pallone e si esibisce in una spettacolare rovesciata che scavalca il portiere e si infila in rete. 0 a 1.

La reazione dei locali è in un destro di Setti dalla distanza, debole.

Al 7° Bianco guadagna un angolo dalla destra. Sugli sviluppi Incardona colpisce di testa ma non riesce a darci forza e Ferro blocca in presa alta.

Al 15° il raddoppio dell’Aurora. Pesce dalla sinistra crossa rasoterra sottoporta, nell’area piccola Laudando prolunga per Delfino che deve solo appoggiarla in porta. 0 a 2.

Al 16° ci prova ancora Delfino dal limite: a lato di poco.

Al 20° conclusione di Micheri di prima intenzione, sopra la traversa.

Al 22° punizione dalla sinistra di Proglio, Greco sfugge ai difensori e colpisce di testa ma non inquadra la porta.

Cambio di fronte e l’Aurora colpisce ancora. Bignoli sulla destra va sul fondo e crossa rasoterra, sul lato opposto dell’area arriva sul pallone Pesce che, tutto solo, calcia a rete e insacca. 0 a 3.

Si fa male Ognjanovic che al 24° lascia il posto a Rebella. Al centro della difesa arretra Pisano.

Al 29° ammonito Bianco per fallo su Nonnis.

Al 30° lungo lancio di Riolfo per Bignoli, la difesa è scavalcata ma il 7 cerca il tocco di precisione e manda a lato.

Al 35° Delfino vede Pesce sulla sinistra e lo lancia perfettamente, il numero 11 crossa per Bignoli che da distanza ravvicinata, di testa, manda alto.

L’Andora non riesce nemmeno più a rendersi pericolosa. È ancora l’Aurora a fare la partita.

Al 42° Proglio non riesce ad arrivare su un cross dalla destra e colpisce con la mano: ammonito.

Al 44° corner dalla sinistra calciato da Delfino, alto per tutti.

Al 45° Setti avanza sulla sinistra, assist per Proglio che da ottima posizione spara a lato.

Poco dopo il numero 7, sempre dalla sinistra, serve Greco: Ferro gli si oppone in angolo.

Dopo due minuti di recupero si va al riposo con i gialloneri in vantaggio 3 a 0.

Secondo tempo. L’Andora rientra sul campo per prima. Non si annotano nuove sostituzioni.

Al 2° Arrigo scocca il destro da fuori, a lato alla destra del portiere.

Al 3° doppio cambio tra i biancoblù: Barca per Incardona, Canu per Furlanetto.

Al 4° Delfino dalla destra mette in mezzo, Abbatemarco respinge, Pesce col piatto al volo manda alto.

Angolo da sinistra per i locali, Proglio conclude dal limite: Ferro blocca a terra.

Al 7° Di Natale prende il posto di Pizzolato.

All’8° Riolfo, in piena area, ha spazio per concludere: tiro ad incrociare, fuori di un soffio.

Al 13° l’Andora accorcia le distanze. Canu dalla fascia destra fa partire un lungo cross alto sul secondo palo per Proglio che di testa la infila alla sinistra del portiere. 1 a 3.

Al 14° Piccardi dal limite prova il tiro ma incespica sul pallone. Si rivela un assist per Bignoli che si avventa sul pallone e lo scaglia in rete. 1 a 4.

L’arbitro espelle Avignone per un gesto di reazione. Andora in dieci.

I biancoblù reclamano invano un rigore per atterramento di Bianco. Setti protesta e viene ammonito.

Al 19° cartellino giallo a Barca. Entra Ogici per Laudando.

Al 22° destro di Arrigo, facile la presa di Ferro. Poco dopo ci prova Barca dal semicerchio dell’area, Ferro è sicuro.

Al 27° Ogici dalla sinistra serve al limite Piccardi che conclude al volo, sulla traiettoria c’è Bignoli che devia e la palla esce.

Al 28° entra Di Noto esce Riolfo.

Setti è lanciato, Nonnis entra su di lui in scivolata: ammonito al 33°

Al 34° entra Mane per Proglio. Al 35° in campo Briano per Bignoli.

Al 41° Pesce prova il sinistro dal semicerchio dell’area, alto.

Carrellino giallo a Rebella. Al 42° entra Talladira per Bianco.

Al 46° assolo di Delfino che avanza palla al piede, salta un paio di avversari, entra in area e calcia: leggera deviazione di un difensore e palla in rete. 1 a 5.

Ammonito mister Delfino per proteste.

Cinque minuti di recupero.

Triplice fischio. L’Aurora vince 5 a 1 sul campo dell’Andora e conquista i primi tre punti in campionato.