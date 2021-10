Prima Categoria “A”, trasferta sanremese per la Carcarese: il live del match contro la Carlins’ Boys

CARLIN’S BOYS – CARCARESE 0-2 (74’ Brovida, 84’ Moresco)

Sanremo. Carlin’s Boys a caccia dei primi tre punti del campionato, Carcarese, invece, determinata a continuare il filotto positivo di vittorie e non lasciare punti alle avversarie. È questa l’atmosfera che questo pomeriggio si respira a Pian di Poma, dove si affronteranno le due compagini per la terza giornata del girone A di Prima Categoria.

Dopo le due sconfitte subite con Millesimo e Atletico Argentina, la Carlin’s Boys è corsa ai ripari inserendo nella rosa un giocatore di esperienza, è arrivato infatti questa settimana bomber Salvatore Cascina, classe 1985. Buon notizie anche per i biancorossi che da questo turno potranno contare di nuovo sull’esterno Luca Canaparo dopo l’infortunio e l’operazione al ginocchio.

Oggi a Sanremo una partita che sarà molto probabilmente influenzata dalle condizioni meteo: da questa mattina infatti piove su tutto il Ponente ligure e questo sicuramente non sarà d’aiuto alla squadra valbormidese abituata ad un buon fraseggio.

FORMAZIONI

CARLIN’S BOYS: Palladino, Costo, Cianci, Orlando, Giglio, De Nicola, Altomonte, Asconio A., Vassallo, Saba, Messina. A disp.: Baldi, Messaf, Asconio S., Bacigaluppi, Bezman, Fortin, Muccio, Basso, Cascina. All. Pasquale Berrica

CARCARESE: Giribaldi, Vero, Croce, Manfredi, Spozio, Moresco, Alò, Volga, Manti, Zizzini, Bonifacino. A disp.: Briano, Concas, Brovida, Canaparo, Gavacciuto, Gioca, Orcino, Revello. All. Loris Chiarlone

ARBITRO: Filippo Morbelli di Albenga

PRIMO TEMPO

Fischio d’inizio ore 15:03

5′ Ricomincia a piovere a Sanremo, dove si è alzato anche un forte vento

10′ Partita ancora in fase di studio, ritmi alti, ma ancora nessuna occasione degna di nota

14′ Punizione dalla destra di Saba sul secondo palo per Giglio, che al primo tentativo viene rimpallato da un difensore, al secondo calcia fuori

17′ Cross di Costo per Messina che tenta la rovesciata dal limite, ma regala il pallone a Giribaldi che in uscita blocca e fa ripartire i suoi

30′ Partita in fase di stallo, la Carcarese non riesce a sfruttare i calci piazzati e a creare dei vari pericoli a Palladino

37′ Infortunio per Altomonte, che prende una botta al collo durante una caduta. Gioco fermo da diversi minuti, si attende l’arrivo dell’ambulanza

50′ Gioco ancora fermo, sono appena arrivati i militi di Sanremo Soccorso

60′ Dopo oltre 20 minuti di stop si torna a giocare, al posto di Altomonte entra Asconio S.

67′ Infortunio alla alla caviglia sinistra per Manfredi, costretto ad abbandonare il campo, Carcarese momentaneamente in 10

68′ Entra Orcino

70′ Termina il primo tempo

SECONDO TEMPO

1’ Via alla ripresa, mister Berrica si gioca il secondo cambio: Basso entra per Messina

4’ Punizione di Zizzini dai 25 metri, ottima risposta di Palladino che salva la porta nerazzurra

7’ Corner dalla destra di Saba sul secondo palo, Cianci colpisce al volo, ma Giribaldi blocca senza problemi

8’ Conclusione dal limite di Zizzini, Palladino devia in angolo

11’ Occasionissima sprecata dai padroni di casa: cross interessante sul secondo palo di Asconio S., ma Vassallo, che avrebbe dovuto solo appoggiare in porta, non ci arriva di un soffio

14’ Concas prende il posto di Volga

19’ Sempre più aggressiva la Carcarese che guadagna metri

21’ Esce De Nicola per Messaf

25’ Gran tiro dalla distanza di Saba, ottima risposta di Giribaldi che manda in angolo

26’ È il momento di Brovida, entra al posto di Manti. Cambio anche per mister Berrica: il neo acquisto Cascina rileva Saba

27’ CARLIN’S BOYS IN 10! Doppio giallo per Costo, duro su Brovida

29’ GOOOOOOL! Il neo entrato Brovida ci mette subito la firma: tirocross di Zizzini, davanti alla porta devia in rete il classe 2000

36’ Revello rileva Alò

38’ RIGORE PER LA CARCARESE! Incursione di Revello sulla sinistra crossa in area per Concas, atterrato da Nuccio. L’arbitro indica il dischetto e ammonisce il giocatore nerazzurro

39’ BIS! Dagli 11 metri va Moresco che Tira alla sinistra del portiere, Palladino intuisce ma non ci arriva

41’ Occasionissima per la Carcarese: cross di Zizzini dalla sinistra, Concas sul secondo palo si fa parare due volte

42’ Rientra dall’infortunio Canaparo, prende il posto di Zizzini. Dentro anche Fortin per Vassallo

47’ Gol del neo entrato Vassallo, ma l’arbitro annulla per fuorigioco dubbio

48’ CARLIN’S BOYS IN 9! Espulso Vassallo probabilmente per qualche parola di troppo

49’ Triplice fischio