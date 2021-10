Prima Categoria “A”, la Carcarese ospita al Brin il Borghetto: la webcronaca in diretta

CARCARESE – BORGHETTO 4-0 (27′ Brovida, 51′ Volga, 61′ Zizzini, 64′ Manfredi)

Cairo Montenotte. Stesso risultato (1-3), ma a facce diverse nella scorsa partita, la prima di campionato, per Carcarese e Borghetto che nel posticipo di oggi si affronteranno sull’erba del Cesare Brin di Cairo Montenotte.

Dopo la vittoria arrivata tra nervosismo e scintille con il San Filippo Neri, la squadra valbormidese, una delle compagini più temute del girone A, esordisce in casa, anche se non può farlo tra le mura del suo fortino, il Candido Corrent, ancora in fase di ristrutturazione. E non intende lasciare punti per strada.

Prima trasferta invece per il Borghetto che cercherà di rifarsi dalla sconfitta subita lo scorso turno contro un’altra delle squadre favorite del campionato, ovvero l’Atletico Argentina. Sarà dunque un’altra sfida difficile, ai ragazzi di mister Fruzzetti non dovranno mancare grinta e determinazione per provare a fermare l’armata biancorossa.

FORMAZIONI

CARCARESE: Giribaldi, Ndiaye, Croce, Manfredi, Alò, Moresco, De Matteis, Bonifacino, Zizzini, Volga, Brovida. A disp.: Odella, Canaparo, Revello, Concas, Manti, Orcino, Spozio, Vero. All. Loris Chiarlone

BORGHETTO: Mottola, Briozzo, Sara, Sabia, Pianese, Canciani, Gervasoni, Dahmani, Simonassi, Amendola, Cabiati. A disp.: Dell’Oriente, Dileo, Lo Vetere, Bova, El Allali, Fruzzetti, Cattaneo. All Guido Fruzzetti

ARBITRO: Matteo Manzoni di Genova

PRIMO TEMPO

Fischio d’inizio ore 17:36, posticipato a causa del ritardo del Borghetto rimasto bloccato in coda in A10

2′ Subito in avanti la Carcarese, pressione di Alò che ruba palla, scarica per Zizzini che al limite calcia ma viene murato dalla difesa avversaria, sulla respinta ancora Alò spara alto

10′ Punizione di Brovida dalla destra sul secondo paolo, dove Croce colpisce di testa ma non riesce a centrare la porta

20′ E’ la Carcarese a produrre gioco e stabilizzarsi nella metà campo avversaria, il Borghetto cerca di difendersi con ordine e ripartire

27′ GOOOOOOOOL! Diagonale dalla sinistra di Croce, respinta corta del portiere, Brovida in agguato infila in rete

36′ Bel cross di Ndiaye dalla destra, Brovida anticipa tutti e potrebbe fare bis, ma non riesce a centrare la porta

40′ Il gol subito non scaturisce la reazione del Borghetto, la Carcarese continua ad essere padrona del gioco e del possesso palla

42′ Un acciaccato De Matteis è costretto a lasciare il campo, al suo posto entra Concas

45′ Finisce il primo tempo

SECONDO TEMPO

1′ Via alla ripresa, secondo cambio per i biancorossi: Vero per Ndiaye

6′ GOOOOOOL! Tiro da 35 metri di Volga, rivedibile l’intervento di Mottola che tocca ma non evita alla sfera di infilarsi in rete

14′ TRIS! Altra prodezza dalla distanza della Carcarese, questa volta a prendersi gli applausi dei tifosi è Zizzini che spara un bolide dai 30 metri

16′ Terzo cambio per mister Chiarlone: Revello prende il posto di bomber Brovida

19′ POKER BIANCOROSSO! Corner di Alò dalla destra in area, dove svetta Manfredi e realizza la sua seconda rete consecutiva

20′ Triplo cambio per il Borghetto: entrano Dileo, Bova e Fruzzetti per Briozzo, Canciani e Cabiati

23′ Rientro dall’infortunio Orcino che prende il posto di Croce

29′ Un cambio per parte: per la Carcarese Manti per Zizzini, per il Borghetto El Allali per Dahmani

30′ Tirocross di Volga, la palla si stampa sulla traversa

31′ Girata in area del neo entrato Manti, buona risposta di Mottola. L’azione continua ci prova dal limite Alò, ma spara alto

40′ Ultimo cambio per il Borghetto: Dell’Oriente per Mottola

45′ Triplice fischio