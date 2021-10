Prima Categoria “A”: forza 5 per l’Aurora Calcio contro l’Andora. Savonesi ok eccetto Borghetto e San Filippo

Torna la Prima Categoria e la partenza è sicuramente di buon auspicio per la stagione sportiva.

I gol sono stati tanti e ciò può essere visto sia come lato positivo, sia come lato negativo per chi li subisce, ma chi osserva non può assolutamente annoiarsi.

Ecco i tabellini del pomeriggio:

ANDORA vs AURORA 1 – 5 (Proglio; Laudando, 2 Delfino, Pesce, Bignoli)

L’Andora scende in campo con: Duberti, Avignone, Furlanetto, Michero, Bianco, Abbatemarco, Setti, Incardona, Greco, Arrigo, Proglio.

A disposizione: Tranchida, Primoceri, Mane, Botte, Talladira, Cutuli, Barca, Guardone, Canu.

Risponde l’Aurora con: Ferro, Riolfo, Nonnis, Pisano, Ognjanovic, Pizzolato, Bignoli, Piccardi, Delfino, Laudando, L. Pesce.

A disposizione: Sotomayor, Ogici, Di Natale, Di Noto, Russo, Muca, Rebella, Briano, J. Pesce.

BORGHETTO vs ARGENTINA 1-3

Il Borghetto scende in campo con: Cattaneo, Briozzo, Sarà, Sabia, Pianese, Canciani, Di Crescenzo, Amendola, Simonassi, Lovetere, Fruzzetti

A disposizione: Mottola, Lila, Gervasoni, Bahmani, Bova, Cambiati, Di Leo, Parodi, El allali

MALLARE vs PONTELUNGO 0-4

Il Mallare scende in campo con: Kadrija A, Gillardo, Siri, Torrini, Fomara, Pistone, Siri, Spahili, Foglino, Caruso, Caruso, Kadrija H

A disposizione: Celestini, Mileto, Sahid, Aziz, Rodino, Bogliacino, Graffa

Risponde il Pontelungo: Rossi, Alizeri, Bonadonna, Garibizzo, Greco, Caputo, Caredda, Nardi, Sfmjari, Chariq.

A disposizione: Ferrari, Paradisi, Interguglielmi, Paltrinieri, Migliore, Calandrino, Perrier

CARLIN’S BOYS vs MILLESIMO 0-3 (2 Rovere, Bove)

Il Millesimo scende in campo con: Castiglia, Bove. Ferri, Protelli, Testoni, Arena, Peirone, Negro, Rovero, Raimondo, Rossi

A disposizione: Rabellino, Bertuzzo, Negro, Armenino, Meggiolaro, Goso, Gallo.

La Carlin’s Boys risponde con: Palladino, Bacigaluppi, Cianci, Orlando, Costo, De Nicola, Ambesi, Bezman, Messina, Basso.

A disposizione: Saba, Baldi, Messaf, Asconio F, Giglio, Asconio A, Fortin, Altomonte

ALTARESE vs ONEGLIA 4-1 (Eboli, Brahi, 2 Cappellano)

L’Altarese scende in campo con: Costanzo, Menga, Carpita, Salini, Meshkurti, Guastavino, Brahi, Greco, Ormenisan, Leskaj, Eboli

A disposizione: Besio, Malaspina, Iocobino, Franceri, Shahini, Ciappellano

SAN FILIPPO NERI vs CARCARESE 1-3 (Gentile; Bonifacino, Brovida, Manfredi)

La San Filippo Neri scende in campo con: Scarlata, Guarino, Bogliolo, Testa, Micci, Baglio, Halaj, Messina, Gentile, Ardoino, Principato

A disposizione: Romano, Vignati, Scola, Fumagalli, Pirrotta, Longo, Tesoro, Sappa, El maazouzi

La Carcarese risponde con: Giribaldi, Croce, Mombelloni, Manfredi, Revello, Moresco, Bonifacino, Alò, Manti, Volga, De Matteis

A disposizione: Briano F., Concas, Brovida, Vero, Orcino, Spozio, Zizzini, Ndiaye, Canaparo