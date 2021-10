Prima Categoria “A”, emozioni e scintille al Riva: San Filippo Neri ko, la Carcarese cala il tris

SAN FILIPPO NERI – CARCARESE 1-2 (30′ Gentile, 46′ Bonifacino, 64′ Brovida, 96′ Manfredi)

Albenga. Parte anche il campionato di Prima Categoria, il posticipo che chiuderà la prima giornata sarà ad Albenga, con il San Filippo Neri che ospiterà all’Annibale Riva una delle favorite, ovvero la Carcarese.

Fischio d’inizio fissato alle ore 18 di un match che si prospetta interessante. Dopo i risultati arrivati dagli altri campi, gli uomini di Chiarlone sono ancora più determinati ad iniziare con il piede giusto, senza lasciare punti alle avversarie.

Si troveranno, però, davanti i ragazzi guidati da mister Ratalino, squadra che si può definire neo promossa contando la breve durata dello scorso campionato e che sicuramente non intende lasciare vita facile all’armata biancorossa.

FORMAZIONI

SAN FILIPPO NERI: Scarlata, Guarino, Bogliolo, Testa, Micci, Baglio, Halaj, Messina, Gentile, Ardoino, Principato. A disp.: Romano, Vignati, Scola, Fumagalli, Pirrotta, Longo, Tesoro, Sappa, El maazouzi. All. Simone Ratalino

CARCARESE: Giribaldi, Croce, Mombelloni, Manfredi, Revello, Moresco, Bonifacino, Alò, Manti, Volga, De Matteis. A disp.: Briano F., Concas, Brovida, Vero, Orcino, Spozio, Zizzini,, Ndiaye, Canaparo. All. Loris Chiarlone

ARBITRO: Simone Germano di Imperia

PRIMO TEMPO

Fischio d’inizio ore 18:12

8′ Punizione da 30 metri della Carcarese, Revello sopra la traversa

10′ Dopo un buon inizio della San Filippo Neri, la Carcarese guadagna campo. Mombelloni salta Bogliolo sulla destra, mette in mezzo, Volga stoppa ma sul tiro viene contrastato, la palla arriva al portiere

20′ La Carcarese prova a rendersi pericolosa nuovamente su calcio piazzato, punizione interessante di Alò, ma in area nessuno riesce ad arrivare, Scarlata abbraccia il pallone

26′ Mombelloni dalla linea di fondo crossa in area, la difesa respinge, la palla arriva a De Matteis che al limite stoppa e prova la conclusione, rimpallato

29′ Halj ci prova a sorpresa dalla distanza, Giribaldi blocca

30′ GOOOOOOOOOOOOOOL! Cross dalla destra per Gentile che in area di sinistro trafigge Giribaldi sul primo palo

40′ Si scaldano gli animi al Riva per un arbitraggio molto “british“, la Carcarese prova a reagire senza essere però mai veramente pericolosa

46′ PARI! Mombelloni sulla destra crossa in area, dove Bonifacino davanti alla porta pareggia i conti. Proteste della San Filippo per fuorigioco del terzino biancorosso

48′ Punizione della Carcarese, sul secondo palo Mombelloni, tutto solo, non riesce a centrare la porta. La Carcarese protesta per un fallo in area su Croce

49′ Finisce il primo tempo

SECONDO TEMPO

1′ Al via la ripresa! Mister Chiarlone si gioca il primo cambio: Brovida al posto di Volga

5′ Ripartenza della Carcarese, Brovida per Bonifacino che sulla sinistra lancia per Mombelloni che in area calcia ma viene rimpallato dal difensore

12′ Seconda sostituzione per la Carcarese: Concas per Manti

16′ I nervi si scaldano sempre di più al Riva, scintille in campo

19′ GOOOOOOOOL! Punizione da metà campo per la Carcarese, Bonifacino serve Brovida che la infila all’incrocio dei pali. Gran gol!

24’Per la San Filippo entra El Maazouzi per Principato e Fumagalli per Guarini, per la Carcarese Ndiaye per Mombelloni

29′ Cambio giallorosso: Pirrotta al posto di Messina

32′ Disattenzione della difesa biancorossa, con Giribaldi che rinvia direttamente sui piedi del neo entrato El Maazouzi, ma poi si fa perdonare salvando la porta con il piede

42′ Rientra dall’infortunio per Zizzini che prende il posto di De Matteis

45′ 5 minuti di recupero

51′ GOOOOOOOOL! Punizione di Manfredi da 30 metri, Scarlata si fa ingannare dal rimbalzo ed è tris della Carcarese