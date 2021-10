Prende fuoco un pullman sull’Aurelia bis tra Villanova d’Albenga e Garlenda

Villanova d’Albenga-Garlenda. Attimi di paura e grande concitazione nel pomeriggio odierno, per un incendio divampato all’uscita dell’Aurelia Bis per Villanova d’Albenga.

È successo intorno alle 16 e a prendere fuoco, per cause ancora in via di accertamento è stato un pullman.

A bordo, stando a quanto riferito, ci sarebbe stato solo l’autista, che è fortunatamente riuscito a scendere prima che la situazione degenerasse e a chiamare i soccorsi.

Sul posto, i vigili del fuoco di Finale Ligure che, non senza difficoltà, sono riusciti a domare il rogo e il personale del 118 a titolo precauzionale. Non si sono registrati feriti in seguito all’accaduto.