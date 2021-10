Premiata ad Alassio con l’Adelasia d’Oro, Luminosa Bogliolo: “Un momento fantastico”

Alassio. “Anche quando ero alle Olimpiadi di Tokyo non vedevo l’ora di tornare qui. Lá non mi sono mai sentita sola perchè ho sempre avvertito il tifo e l’affetto di tutta Alassio. Ricevere questo premio nella mia città è davvero fantastico”.

Con queste parole, cariche di emozione, Luminosa Bogliolo ha ricevuto l’Adelasia d’Oro, un gioiello fatto coniare espressamente per lei dal Comune di Alassio, per celebrare il record italiano conseguito alle Olimpiadi di Tokyo.

La cerimonia si è tenuta questo pomeriggio (8 ottobre), nell’aula consigliare, alla presenza del presidente del consiglio comunale Roberta Zucchinetti e del vicesindaco Angelo Galtieri.

“Finalmente riusciamo a premiare Luminosa con un riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza alassina per il grandissimo risultato che ha ottenuto, – ha dichiarato Zucchinetti. – A lei va un grandissimo applauso anche e soprattutto per tutti i sacrifici fatti. Luminosa è già stata Alassino d’Oro e Adelasia d’Argento: un orgoglio per la nostra cittá”.

“Per questa occasione, ho voluto pensare a qualcosa che restasse nel tempo e che potesse avere sempre con sè. Cosí è nata l’idea dell’Adelasia d’Oro”, ha concluso.

“Avevi un doppio vantaggio, – ha aggiunto Galtieri rivolto a Luminosa. – Avevi con te tutta Alassio, ma anche tutta Moglio, che è stato il tuo valore aggiunto“. La famiglia di Luminosa ha infatti le sue origini nella più popolosa frazione alassina, che da sempre rivendica i natali della campionessa, di cui i mogliesi vanno giustamente orgogliosi.