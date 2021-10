Precipitazioni record in Liguria, Greta Thunberg posta sul suo twitter il “caso Rossiglione”

Liguria. L'attivista del clima per eccellenza, Greta Thunberg, propone la Liguria come esempio perfetto degli effetti di una natura alterata dalla presenza degli esseri umani.

Sul profilo twitter di Greta, nella giornata di ieri, è comparso il retweet di un altro profilo specializzato sui temi climatici, "Extreme Temperatures Around The World" che ha utilizzato due immagini di mappe della nostra regione per sottolineare come a Rossiglione, con 740,6 millimetri di pioggia in 12 ore, non sia stato solo battuto il record italiano bensì quello europeo di pioggia caduta in quel lasso di tempo.

Il tweet, una volta postato sul profilo di Greta Thunberg, è stato ripostato da quasi 500 altre persone mentre quasi 1000 (mentre scriviamo) hanno cliccato sul "cuore".

Update on the record rainfall in Italy: the station of #Rossiglione in Genoa province,Liguria Region recorded an astonishing amount of 740.6mm of rain in 12 hours (5:40am-5:40pm Oct 4th) the new European record of rainfall in 12 hours. 883.6mm fell in 24 hours. pic.twitter.com/YwlMuQaEn2 — Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) October 5, 2021

Tra i commenti c'è chi fa notare che quel livello di pioggia non si vede lontanamente neppure in un anno, a Los Angeles: "That’s 34.7 inches of rain in ONE DAY. And here in Los Angeles, we had 5 inches of rain in ONE YEAR", scrive Linda Dominguez. Altri follower scrivono che "è incredibile" o aggiungono ulteriori informazioni sul record.