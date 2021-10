Ppi di Albenga, il sindaco Tomatis sulla revoca alla coop: “Ora si potenzino servizi e orari”

Albenga. “La notizia più importante è rappresentata dalla volontà di Asl di non chiudere il Punto di primo intervento di Albenga. Ma quanto accaduto deve rappresentare un’opportunità per guardare oltre e migliorare”.

Parola del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, che ha commentato così la notizia della revoca da parte di Asl , a partire da oggi, dell’accordo con la cooperativa Altavista, che aveva in gestione la copertura di turni di guardia attiva presso il Ppi ingauno.

“L’Asl ha confermato ancora una volta la volontà di non interrompere i servizi e di proseguire con il Ppi, ritenuto un presidio fondamentale, – ha spiegato il primo cittadino. – Era ovvio che non si potesse pensare di proseguire un’esperienza piena di incognite e limitazioni”.

“Ma ora non si può e non si deve tornare nuovamente indietro. La revoca non si può certo considerare un successo né tantomeno un obiettivo raggiunto, ma nonostante tutto deve rappresentare un’opportunità per migliorare. È un punto da cui partire per provvedere, con nuovi accordi, ad implementare i servizi e l’orario di apertura. L’importante ora è che ci sia una crescita in tal senso”, ha concluso Tomatis.