Ppi Albenga, Ciangherotti (FI): “Si chieda all’ex primario del Santa Corona Cataldi di tornare in attività”

Albenga. È notizia di questa mattina la revoca, a partire da oggi, dell’accordo tra Asl e la cooperativa Altavista, che aveva in gestione il Punto di primo intervento di Albenga.

Ad anticiparlo era stato il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Eraldo Ciangherotti, che oggi è ritornato sull’argomento con un messaggio, contenente una possibile soluzione al problema, rivolto direttamente ad Asl2.

“Per evitare che i servizi assistenziali vadano in tilt dopo che anche la convenzione con la cooperativa di Sassuolo per il PPI è decaduta, facciamo tornare in servizio l’ex primario del pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure Walter Cataldi. Pur in pensione la legge lo consente e la Regione potrebbe tentare quella strada affinché si possa implementare la squadra dei medici destinata al PPI di Albenga. Walter Cataldi è una persona molto stimata che ha dato lustro al servizio di emergenza durante il suo mandato”, ha dichiarato Ciangherotti.

Il capogruppo forzista ingauno, poi, si è concentrato sul tema dei tagli alla sanità: “I dati di Altraeconomia sono incontrovertibili. Nella nostra regione i dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale continuano a diminuire in modo a dir poco preoccupante. Erano 21.469 nel 2010, nel 2019 sono 15.048. Una flessione del 29,91 % che deve far riflettere sull’opportunità di invertire al più presto la rotta per poter offrire alla collettività servizi e assistenza di livello come in altre regioni del Nord. Nel giro di appena 9 anni si è assistito drammaticamente ad una diminuzione di ben 6.421 unità”.

“Con un taglio dei dipendenti costantemente in crescita – ha proseguito ancora Ciangherotti, – i cittadini subiscono i disagi conseguenti. Il logoramento del Servizio Sanitario Nazionale e degli ospedali pubblici in particolare mette gli utenti di fronte a scelte obbligate: l’utilizzo delle strutture private ed è quello che la Regione in primis, con il suo governatore dovrebbe evitare garantendo invece l’efficienza e la funzionalità dei presidi ospedalieri esistenti, vedi quello del Santa Maria di Misericordia di Albenga”.