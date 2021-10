Ppi Albenga, Asl2 rassicura: “Sarà garantito il servizio attualmente prestato”

Albenga. “Il Punto di Primo Intervento dell’ospedale di Albenga continuerà a garantire il servizio attualmente prestato“. E’ questa la rassicurazione che arriva da Asl2 in merito alla possibile chiusura del Ppi del nosocomio ingauno a seguito della revoca dell’accordo con la cooperativa Altavista.

Il provvedimento di Asl, come si legge su una delibera pubblicata sul sito dell’Azienda sanitaria è effettivo a partire da oggi e parla in maniera perentoria di “revoca, con decorrenza a partire dal 27 ottobre, dell’aggiudicazione a favore della Società Altavista Soc. Coop Sociale con sede in Sassuolo per il servizio di guardia attiva di Medicina di Emergenza urgenza presso il Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza P.O. Ponente, ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e ospedale Santa Maria Misericordia di Albenga”.

A parlare di rischio chiusura era stato il consigliere comunale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti. L’ipotesi, nell’immediato, era stata smentita da tutte le parti in causa e almeno per il momento, sarebbe stata sventata, con l’utilizzo di medici “in prestito” da altre strutture gestite da Asl.