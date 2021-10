Potenziale nel fotovoltaico, Savona al 97esimo posto a livello nazionale. Genova e Imperia nella top 10

Savona. Si attesta al 97esimo posto la provincia di Savona per numero di impianti totali di fotovoltaico installati in Italia a giugno 2021: sono infatti 2.692 gli impianti totali installati nel 2020, 2.730 nel marzo del 2021, 2.777 nel giugno del 2021. Il maggior potenziale in termini di numero di impianti fotovoltaici realizzabili si riferisce ai benefici apportati dall’energia solare che hanno ancora ampio margine di sviluppo.

Ed è così che il tasso di adozione potenziale, ovvero edifici non dotati di impianti solari sul totale degli edifici utilizzati disponibili, raggiunge nel savonese il 95.93%. La potenza totale del 2021, equivale così a 33.94 megawatt.

Posizione migliore, nella classifica italiana, Genova e Imperia, che hanno numeri superiori rispetto al savonese. Genova infatti, a livello nazionale, è nella top ten delle province con maggiore potenziale fotovoltaico: si è guadagnato il terzo posto in classifica; la segue Imperia al quinto posto. Sotto Savona si trova invece La Spezia, al 101esimo posto nella classifica.

I dati sono stati elaborati da Elmec Solar, che si occupa di installare e manutenere impianti fotovoltaici residenziali e industriali. Secondo la rielaborazione dei dati pubblicati da Italia Solare, complessivamente, si è registrato un aumento del 3,6% nell’installazione di impianti solari in Italia, a giugno 2021 rispetto alla fine del 2020.

Mentre il Nord Est risulta così protagonista nell’utilizzo del fotovoltaico, altre zone come ad esempio Piemonte, Sicilia e Liguria presentano ancora ampi margini di miglioramento. Le aree a maggior potenziale (inespresso) di adozione del fotovoltaico sono state individuate analizzando la percentuale di edifici privi di impianti solari sul totale di quelli a 1,2,3 e 4 piani, ovvero di quelli che hanno facilmente l’ opportunità di installare un impianto fotovoltaico. I dati sono stati rilevati da un analisi puntuale degli immobili censiti al catasto urbano.