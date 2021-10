Poste Italiane, a Laigueglia annullo filatelico e cartolina per “Il salto dell’acciuga”

Laigueglia. In occasione della 10^ edizione de “Il salto dell’acciuga” è stato realizzato un annullo filatelico dedicato, disponibile nella giornata di sabato 9 ottobre, dalle 10 alle 16, presso l’ufficio ex Sanità Marittima in piazza Cavour 7 a Laigueglia.

Presso lo stand di Poste Italiane si potranno acquistare, oltre alle cartoline tematiche correlate alla manifestazione, anche le più recenti emissioni di carte valori, insieme ai tradizionali prodotti di Poste Italiane: folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti.

“L’iniziativa è parte del programma dei nuovi impegni per i Comuni italiani con meno di 5mila abitanti, in coerenza con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. Gli impegni in programma (coerenti con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese) segnano una nuova tappa nel dialogo e nel confronto con Poste Italiane e avvicinano ancora di più l’Azienda al territorio, seguendo un percorso fatto di impegni reali, investimenti e opportunità concrete, al servizio della crescita economica e sociale del Paese. La realizzazione di tali impegni è consultabile sul sito web www.posteitaliane.it/piccoli-comuni.

Il timbro figurato sarà disponibile presso il servizio commerciale della filiale di Savona, in piazza Diaz 9, a partire da lunedì 11 ottobre, per 60 giorni dalla data di attivazione del servizio.