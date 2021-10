Pontinvrea, installati i “sanificaAria” nella scuola primaria e dell’infanzia e negli uffici comunali

Pontinvrea. “E’ con immensa soddisfazione – si legge in una nota del sindaco di Pontinvrea Matteo Camiciottoli – che oggi posso dire che la scuola primaria dell’infanzia e gli uffici comunali sono ancora più sicuri nel tutelare la salute dei bimbi dei dipendenti dall’amministrazione e dei cittadini che frequentano gli uffici comunali”.

“In questo terribile momento di pandemia che ci stiamo mettendo alle spalle – spiega il primo cittadino -, ma non dobbiamo abbassare la guardia sono orgoglioso di tutto quello che abbiamo messo in campo per tutelare i nostri cittadini, vale la pena ricordare che questa piccola amministrazione quando nessuno trovava le mascherine, era riuscita ad averle da una ditta riconvertitasi in Lombardia, e che le stesse erano continuamente distribuite alla popolazione, che la nostra scuola sia dell’infanzia che la primaria sono dotati di termoscanner che permette di controllare la temperatura a tutti coloro che usufruiscono della struttura. Ora abbiamo dotato sia l’edificio scolastico che gli uffici comunali di “sanificaaria beghelli” per permettere di avere un riciclo dell’aria negli uffici e nelle aule con trattamento sanificante basato sull’impiego di tecnologia UV-C che permette di disattivare come risulta dai test effettuati il 99,7 % dei batteri tra cui il Covid-19”.

“Siamo sicuri – prosegue Camiciottoli – che questa iniziativa insieme all’attuazione dei protocolli sul contenimento del virus COVID-19 permetterà di contenere al massimo tutti i possibili focolai. E’ vero che non si capisce come prodotti come questi che permetterebbero di far riprendere una vita normale ai cittadini e agli studenti non siano stati incentivati dal Ministero della Salute, visto che altri paesi come il Belgio dove il Ministero della salute li ha inseriti nell’elenco degli strumenti per combattere il covid, Hong Kong dove il Secretary for food and health ha autorizzato i sanificatori in questione per la sicurezza dei ristoranti di Hong Kong oppure una delle più prestigiose università degli Stati Uniti come la Florida Internetional University che conta come ateneo ben 58mila studenti o il teatro nazionale di Praga , l’università Americana di Sofia e presso il dipartimento per il trattamento delle dipendenze di Szansa in Polonia. Questi esempi conclude Camiciottoli solo per evidenziare che a volte basta guardarsi in giro per migliorare la vita dei cittadini in questo momento particolare invece di limitare la libertà personale o buttare milioni di euro in banchi con le rotelle”.

“Nel nostro piccolo oggi ci sentiamo veramente orgogliosi di aver intrapreso questa strada, stiamo pensando di dotare anche l’oratorio, la Chiesa, gli ambulatori medici, l’ufficio postale e la palestra di questi strumenti chec possano permettere una vita più serena ai nostri cittadini” conclude il sindaco.