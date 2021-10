Pontelungo, Fabio Zanardini: “Abbiamo rischiato poco, però dobbiamo lavorare sulla fase difensiva”

Albenga. Il Pontelungo ha avuto la meglio sull’Altarese per 4 a 0. Nella prima parte, l’incontro non è stato facile per i granata: complice la combattiva formazione avversaria, fatta eccezione per la rete di Sfinjari al 17°, hanno faticato a costruire azioni pericolose. Poi, l’uno-due a fine primo tempo, con i gol di Nardi al 38° e Sfinjari al 45°, ha permesso agli ingauni di mettere al sicuro i tre punti. Nella ripresa quarta rete firmata da Garibizzo.

Fabio Zanardini, a fine gara, commenta: “Dovevamo prendere le misure e loro, nonostante il risultato, sono una buona squadra. Sono contento dei primi sessanta/settanta minuti che abbiamo fatto. Abbiamo rischiato poco e questo è l’importante“.

Tra Coppa Liguria e campionato, il Pontelungo ha vinto tutte e sei le partite giocate, segnando ben 25 reti. “Abbiamo tanti attaccanti bravi, cerco di sfruttarli per le caratteristiche che hanno – spiega il mister -. Però nel calcio ci sono due fasi: dobbiamo imparare a difendere bene perché poi le partite che contano magari si vincono 1 a 0 e non 3 o 4 a 0. Quindi abbiamo da lavorare e sacrificarci tutti per la causa“.

Il Pontelungo è ancora in corsa per la Coppa Liguria e può puntare al duplice obiettivo, grazie ad una rosa competitiva e numerosa. “Ho venticinque giocatori, purtroppo ne ho perso uno per un infortunio al crociato. È un gruppo che nel tempo si è consolidato, i ragazzi al Pontelungo vengono e si allenano volentieri. Anche chi non è convocato è sempre a vedere la partita e questa è la nostra forza“.

Pontelungo che può giocare le sue partite casalinghe sul rinnovato terreno dello stadio Riva. “Quando eravamo al Massabò eravamo una squadra diversa – sottolinea Zanardini -, adesso dobbiamo sfruttare le caratteristiche di questo campo. Abbiamo migliorato la squadra dal punto di vista tecnico“.

Due stagioni fa gli albenganesi diedero vita ad un testa a testa col Soccer Borghetto, nel campionato interrotto prima del termine. Quest’anno, in un campionato di sole 22 giornate, sembrano avere le qualità per lottare con la Carcarese. Zanardini, però, non limita la contesa per il primato a queste due sole formazioni: “Ci sono cinque o sei squadre tutte sullo stesso piano e in un campionato molto corto chi sbaglierà pagherà. Noi vogliamo giocarcela fino alla fine per le prime posizioni. Poi vediamo cosa dirà il campo, che alla fine dice sempre la verità”.