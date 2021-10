Ponte all’insegna di cantieri sulle autostrade e maltempo: 7 km di coda tra Varazze e Savona

Savona. Un lungo ponte per le festività dei Santi e per la commemorazione dei Defunti caratterizzato da un esodo verso le località della riviera e del savonese: sono stimati oltre 10 milioni di italiani in viaggio.

Previsto tra oggi pomeriggio e domani mattina traffico intenso: a complicare gli spostamenti, con disagi e lunghi tempi di percorrenza, la presenza di lavori e cantieri su diverse tratte delle autostrade liguri.

E per il rientro dal week end di Ognissanti il pomeriggio/sera di Ognissanti sarà all’insegna di code e forti rallentamenti, in direzione Savona-Genova così come verso l’allacciamento con la A26.

Inoltre, il meteo non sarà complice dei vacanzieri: da domenica il maltempo si estenderà a quasi tutto il Nord, Liguria compresa, e per lunedì sono previste piogge e temporali.

Il blocco dei mezzi pesanti sarà attuato da domenica alle 9 alle 22 e lunedì 1 novembre con lo stesso orario.

Nel pomeriggio di oggi coda di 7 km tra Varazze e il bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori. Coda di 3 km tra bivio A10/Fine Complanare Savona e bivio A10/Inizio Complanare Savona, sempre per i cantieri che non agevolano il flusso viario in direzione ponente.

Altra coda di 3 km, infatti, tra Savona e Spotorno in direzione Francia.

Criticità sono segnalate anche nella direzione opposta: coda di 5 km tra Borghetto e Finale Ligure, in direzione Savona, che si allunga per altri 3 km fino a Spotorno.

Un possibile peggioramento della situazione viabilità sulle autostrade ligure è previsto dal tardo pomeriggio-sera e per domani mattina.