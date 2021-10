Pietra Ligure. Si è tenuta questa mattina l’inaugurazione del sottopasso degli “antichi lavatoi”, principale accesso pedonale al centro storico di Pietra Ligure, all’ex sindaco e storico Giacomo Accame. Erano presenti, tra gli altri, l’attuale primo cittadino Luigi De Vincenzi, il deputato Sara Foscolo ed i famigliari di Accame, figura molto nota ed apprezzata su tutto il territorio pietrese.

“Il luogo prescelto, che rappresenta il collegamento al suggestivo antico borgo di Pietra Ligure, crediamo possa rappresentare il luogo più adatto da attribuire a ‘U Cacura’, che ha dedicato gran parte della sua vita a far conoscere alle generazioni future la storia della nostra terra, a lui tanto cara e amata” aveva spiegato qualche giorno fa il primo cittadino pietrese.

Soddisfazione è stata espressa anche dalla minoranza, dopo un complesso iter non senza polemiche risalente alla precedente amministrazione Valeriani: “Avrei preferito il parco situato sul viale della Repubblica, ma la burocrazia avrebbe allungato fin troppo i tempi d’arrivo del doveroso riconoscimento. Ben venga, quindi, l’intitolazione di questo luogo iconico della città, custode di una storia che ci rappresenta e che Giacomo Accame ha saputo magistralmente raccontare e tramandare ai posteri” sottolineava il consigliere Nicola Seppone.

“Sono felice per Alessandro e per tutta la sua famiglia. Ringrazio l’onorevole Sara Foscolo per aver rinnovato la richiesta attraverso il documento votato in consiglio comunale” conclude.

“Il Consiglio comunale ha approvato le mozioni da me presentate per onorare la memoria dell’ex sindaco Giacomo Accame, per l’istituzione di un regolamento comunale per la tutela degli animali e per il regolamento di polizia urbana – affermava il consigliere Sara Foscolo – Esprimo soddisfazione per la condivisione da parte di tutte le forze politiche e l’approvazione all’unanimità di queste iniziative, uno spirito di collaborazione su questioni di rilevanza per il territorio. Bene, in particolare, l’ok all’intitolazione del sottopassaggio degli ‘antichi lavatoi’ del centro storico alla memoria di Giacomo Accame, una figura importante per Pietra Ligure, che molto ha fatto per la nostra città, rimasta nel cuore di tutti”.