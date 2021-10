Pietra Ligure in lutto per la scomparsa di Giacomo Riagno

Pietra Ligure. Lutto nella comunità di Pietra Ligure per la scomparsa di Giacomo Riagno (Peasso), scomparso all’età di 88 anni.

Lascia la la moglie Cetta, i figli Marco con Juja e Clara con Claudio, i nipoti Pietro, Carolina e Mattia e la sorella Franca.

A ricordare Giacomo, tra i tanti messaggi di cordoglio, anche quello della pubblica assistenza Pietra Soccorso: “I guerrieri coraggiosi non muoiono mai, al massimo si ‘allontanano’ per un po’ per permettere alle altre persone di mettere in pratica il buon esempio dato. La PA Pietra Soccorso, in questo giorno di lutto, si stringe alla famiglia Riagno per la perdita del compianto Giacomo, sinceramente vicini in questa dolorosa circostanza”.

I funerali avranno luogo quest’oggi, sabato 30 ottobre, alle 14,30 nella Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Battista in Loano. Seguirà la tumulazione nel cimitero di Loano (Berbene).