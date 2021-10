Pietra Ligure Cycling Marathon, circolazione sospesa durante la gara: ecco i comuni interessati

Pietra Ligure. Il 31 ottobre 2021 è prevista la sospensione temporanea della circolazione di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia nelle strade extraurbane interessate dal percorso della gara ciclistica agonistica “1° Gran Fondo Pietra Ligure Cycling Marathon” con partenza e arrivo da Pietra Ligure. La gara inizierà alle 10.30 e si concluderà alle 13.00 circa.

La gara attraverserà il territorio dei Comuni di Borgio Verezzi, Calice Ligure, Calizzano, Finale Ligure, Magliolo, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pietra Ligure, Rialto, Tovo San Giacomo.

La sospensione della circolazione dovrà avvenire prima del transito del veicolo “inizio gara ciclistica”. La riapertura della regolare circolazione potrà comunque avvenire dopo il passaggio dell’auto con il cartello mobile indicante “fine gara ciclistica”.

Durante il periodo di sospensione della circolazione (in entrambi i sensi di marcia) è vietato il transito di qualsiasi altro veicolo non al seguito della gara, è vietato a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strada o da aree che intersecano o si immettono su quella interessata al transito della gara di arrestarsi e non impegnarla rispettando le segnalazioni del personale prepost, è vietato attraversare la strada a veicoli o pedoni.