Pelosi, Gratarola e Spena nel direttivo di Siaarti. Toti: “Il sistema sanitario ligure capace di esportare eccellenze”

Liguria. “Voglio esprimere i miei complimenti più sentiti al professor Paolo Pelosi, al dottor Angelo Gratarola e al dottor Claudio Spena dell’ospedale Policlinico San Martino di Genova, che sono entrati a far parte del nuovo consiglio direttivo della Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva”.

Così il presidente e assessore alla sanità di Regione Liguria Giovanni Toti dopo la designazione del professor Paolo Pelosi come presidente eletto del SIAARTI (entrerà in carica nel periodo 2025-2027, ricoprendo, da gennaio 2022, la carica di vice-presidente), del dottor Angelo Gratarola a responsabile Nazionale di Anestesia e medicina perioperatoria, del dottor Claudio Spena a coordinatore nazionale della medicina iperbarica.

“Un risultato di enorme prestigio per il nostro ospedale, da sempre presidio fondamentale di altissimo profilo per la sanità nella nostra regione, una conferma di come il sistema sanitario della Liguria sia in grado di esportare eccellenze e professionisti chiamati a condividere la loro esperienza ai massimi livelli”.

“Un riconoscimento che premia anche l’enorme sforzo, impegno e dedizione di un team che è stato in prima linea fin dall’inizio per portare cure ai pazienti più gravi durante i mesi più duri e critici della pandemia”.