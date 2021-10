Paura in A10: si stacca un pezzo dal tir, sette vetture in transito colpite

Liguria. Singolare incidente questa mattina in A10, dove un tir ha perso durante il transito una parte della trasmissione, che è carambolata per diversi metri sulla carreggiata colpendo e danneggiando almeno sette vetture.

L’episodio è avvenuto poco prima delle 10 tra Pra’ e Arenzano, e per fortuna non ha fatto registrare feriti, ma solo tanta paura e qualche momento di panico per chi viaggiava dietro al mezzo pesante. Nell’immediatezza dell’incidente si sono verificate code, risoltesi pochi minuti dopo.

Sul posto i tecnici di Autostrade per il ripristino della viabilità e la polizia stradale che ha effettuato i rilievi del caso per capire l’esatta dinamica del fatto, documentare i danni e chiarire eventuali responsabilità.