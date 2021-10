Paura a Varazze, è allarme “baby gang”: schiamazzi e atti di vandalismo a San Nazario

Varazze. C’é un gruppo di ragazzini minorenni che disturba in maniera pesante la quiete pubblica. La compagnia ha preso di mira prevalentemente il quartiere di San Nazario e agisce di sera e nella notte. Suonano i campanelli delle case “e questo è il meno” raccontano i residenti a IVG “perché compiono atti di vandalismo”.

L’ultimo episodio l’altra notte quando hanno preso di mira due camper parcheggiati lungo l’Aurelia bis. Cosa è successo? “Hanno preso a bastonate i mezzi, poi sono fuggiti sul viadotto soprastante all’altezza dell’ hotel Cristallo” ci spiegano “e hanno iniziato a tirare sassi contro gli occupanti dei camper”.

Questi episodi “vanno avanti da tempo nella zona” molti sarebbero già stati segnalati alle forze dell’ordine. I residenti spiegano come si presenta il gruppo “indossano felpe nere e bianche, con cappuccio, mascherina a copertura del viso. Si fanno forti” continuano “credono di non essere riconosciuti ma, purtroppo per loro, Varazze è una piccola cittadina e tutti ci si conosce: per il timbro di voce, per l’abbigliamento di quando si va a scuola, per i nomi che si portano”.