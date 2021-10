Albenga. Nella elegante cornice della Meridiana di Garlenda, nella serata di giovedì è avvenuta la cerimonia di passaggio delle consegne tra la presidente uscente di Fidapa, Daniela Aicardi, e la nuova presidente Maria Giuliana Amelotti, attuale presidente della Pro Loco Loano e consigliere regionale Unpli 3. Amelotti reggerà il timone dell’associazione fino al 2023.

Nel passare le consegne l’ex presidente ha ringraziato le tante persone intervenute spiegando che purtroppo a causa della pandemia Covid-19 nel suo biennio di incarico non si è potuto organizzare molte iniziative.

Ecco le parole della nuova presidente: “Sono contenta della fiducia che mi è stata data e cercherò di assolvere il mio compito con serietà, attuando un programma (che speriamo non sia più interrotto) da affrontare e realizzare in modo sintetico con un efficace lavoro di gruppo con tutto il consiglio”.

“La Fidapa B.P.W. Italy è un’associazione composta da circa 10.000 socie da nord a sud ed aderisce alla Federazione Internazionale IFBPW (International Federation of Business and Professional Women). E’ articolata in 300 sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale raggruppate in 7 distretti”.

“La federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere iniziative delle donne che operano nel campo delle arti, professioni e affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni e altri soggetti, pertanto procederò nello spirito della continuità con le precedenti gestioni a svolgere il tema nazionale e mi adopererò per nuove iniziative a favore delle donne”, ha ricordato Amelotti.