Pallavolo, Serie C femminile: stasera si riparte

Dopo la partenza dei Campionati nazionali di volley, è arrivato il momento di scendere in campo anche per le squadre liguri impegnate nei “regionali”.

Si parte questa sera con i due gironi di Serie C femminile. Nell’ultimo week end di ottobre sarà la volta della C maschile e infine, il 6 e 7 novembre, la Serie D.

Sono 15 le squadra divise nei due gironi di Serie C femminile.

Nel Girone A (calendario completo al seguente lnk (https://fipavonline.it/main/gare_girone/35728) si sfideranno le formazioni del ponente ligure: Albengavolley, Albisola Pallavolo Iglina, Celle Varazze Volley, Cogoleto Volley, Controcorrentenlp, Grafiche Amadeo Sanremo, Legendarte Finalmaremola, O.f. Vasco Lanfranchi.

Nel Girone B (calendario all’indirizzo https://fipavonline.it/main/gare_girone/35730/1) le sette squadre del levante: Admo Volley, Avis Casarza Ligure, Normac Avb, Paladonbosco Pallavolo Genova, Podenzana Volley, Serteco Volley School e Tigullio Volley Project.

“Possiamo definirla una ripartenza vera e propria con la speranza di poter arrivare in fondo alla stagione in maniera normale – afferma la presidente Anna Del Vigo – Dal punto di vista numerico, possiamo contare in totale su 55 squadre: 20 tra C e D maschile, 35 tra C e D femminile. Numeri un po’ in sofferenza al maschile ma con la convinzione di poterli incrementare nell’arco di un anno e con la soddisfazione di poter contare su 5 formazioni in serie nazionale. Le nostre società stanno ancora, complessivamente, attraversando un periodo di difficoltà, il Comitato Regionale è vicino e le sostiene”.

Le sfide del primo turno

Girone A

Albenga Volley – Grafiche Amadeo Sanremo (Sab. ore 21)

Cogoleto Volley – Controcorrentenlp (Sab. ore 21)

Albisola Pallavolo Iglina – VCelle Varazze Volley (Sab. ore 21)

O.F. Vasco Lanfranchi – Legendarte Finalmaremola (Sab. ore 21)

Girone B

Normac Avb – Podenzana Volley (Sab. ore 17,30)

Admo Volley – Tigullio Volley Project (Sab. ore 18)

Serteco Volley School – Paladonbosco Pallavolo Genova (Sab. ore 21)

Risultati, classifiche e aggiornamenti sul sito www.fipavliguria.it