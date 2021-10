Con il pareggio di Belgrado ieri sera per 11-11, la Carige Rari Nantes Savona può dire di essersela giocata sino in fondo ma, sfortunatamente, dovrà interrompere i suoi sogni di Champions.

L’andata vincente dei serbi (9-8 a Savona) ha sancito definitivamente il loro passaggio del turno, nonostante la grande prova di forse dei ragazzi di Alberto Angelini.

I parziali di ieri dicono tutto: 4-2 , 2-3 , 1-3 , 4-3.

Ma per i savonesi non c’è tempo di avere rimpianti, avendo ancora una competizione europea da giocare, comunque importante, come la Len Euro Cup, con i quarti di finale: andata fissata per mercoledì 27 ottobre ed ritorno per mercoledì 10 novembre.

Non sarà la stessa cosa, ma Savona porterà ancora in alto il suo nome in Europa.