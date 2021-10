Due ottimi test per l’Under 19 e l’Under 14 che nel weekend hanno giocato rispettivamente ad Arenzano e a Genova.

L’Under 19 Gold, ad Arenzano è scesa in campo per giocare contro due compagini che affronteranno l’Eccellenza piemontese e in entrambi i match non demerita assolutamente, soprattutto nei primi due quarti. Sia con BASKET PEGLI (53-33) che con JUNIOR CASALE (50-29) il divario è aumentato nel terzo quarto in incontri dove i tempi duravano otto minuti invece dei classici dieci: “Un test utilissimo per i ragazzi che tra quindici giorni inizieranno il campionato sotto le insegne di New Basket ABC Ponente, il sodalizio del ponente savonese. Affrontare due squadre di Eccellenza permette sicuramente di crescere e di capire su cosa lavorare in vista del campionato”.

L’Under 14 si presente con ben sedici ragazzi (e ne mancavano) al Torneo organizzato dal Bk Sestri Genova che lo scorso anno è stato vice campione regionale. Al mattino i gialloblu giocano con PINO DRAGONS FIRENZE (che poi vincerà in finale con Genova) e cedono 63-38 contro una compagine più fisica e aggressiva. Il terzo-quarto posto viene giocato con Bc SERRAVALLE che i gialloblu superano 75-56 in un match più difficile di quel che dica il risultato finale.

“In conclusione quattro ottime partite con entrambi i gruppi che hanno concluso la giornata con una bella mangiata di squadra per cementare ancora maggiormente il gruppo”.