Paga 600 euro online per l’acquisto di una piscina, ma è una truffa: fermati due pregiudicati

Carcare. La stazione dei carabinieri di Carcare, al termine delle indagini successive alla denuncia presentata nel mese di maggio 2021 da un artigiano sessantunenne, ha individuato e deferito per truffa in concorso due quarantenni pregiudicati di Crotone.

Le indagini dei militari hanno permesso di risalire alle modalità di commissione della truffa in quanto gli stessi, architettando un finto sito web per la vendita di piscine fuori terra, con tanto di catalogo e prezziario, hanno indotto in errore il 62enne che cadendo nella trappola avrebbe ceduto loro la somma di 600 euro per l’acquisto di una piscina che, naturalmente, non è mai arrivata.

Questo genere di truffe risulta essere esteso su tutto il territorio nazionale, con molte persone truffate e varie procure della Repubblica interessate.