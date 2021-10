Cairo Montenotte. Dopo la presa di posizione nell’ultimo Consiglio comunale di Cairo Montenotte il futuro dell’ospedale cairese è stato al centro del Consiglio regionale, dove nella seduta è stato il consigliere regionale Roberto Arboscello a presentare una interrogation, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta quale sarà la connotazione del San Giuseppe di Cairo e quali servizi erogherà: questo in vista dell’atteso piano sanitario annunciato a più riprese dal governatore Toti nel merito delle strutture ospedaliere.

Il consigliere ha ricordato lo stop alla sua privatizzazione e la delibera del 28 settembre per l’affidamento in concessione e che per il nosocomio cairese è già stato individuato “Casa di comunità”: una connotazione che ha scatenato già le ira dei sindacati e le dure prese di posizione del territorio, del Comitato e dei sindaci, in quanto la richiesta unanime è quello di avere un ospedale vero e proprio per la vallata, con il ripristino del Ppi h24.

L’assessore Scajola, su delega del presidente della giunta e assessore alla Sanità Giovanni Toti, ha spiegato che è in corso una analisi che si concluderà entro 30 giorni per rimodulare i servizi e istituire un polo sanitario di comunità per un bacino di utenza di 36-37 mila persone: un ospedale di comunità, un polo riabilitativo post-acuti, un hub con servizi per le cure primarie, un punto unico di accesso, servizi di assistenza domiciliare, di specialistica ambulatoriale e, fra gli altri, anche servizi infermieristici.

L’assessore regionale, nella lettura del documento di programmazione sanitaria in fase di definizione, ha specificato che per la trasformazione dell’ospedale della Val Bormida è previsto uno stanziamento di 4,5 milioni di euro per la parte strutturale relativa alla Casa di comunità e ospedale di comunità, oltre a 800 mila euro per la piattaforma digitale.