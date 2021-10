Ospedale Albenga, PD contro Ciangherotti: “Ora spara a zero su Toti, ma lo ha sempre sostenuto”

Albenga. “Leggiamo con grande stupore l’articolo di Ciangherotti che spara a zero contro il ‘suo’ Presidente di Regione, che ha sostenuto 5 anni fa e risostenuto pochi mesi fa candidandosi nelle sue liste. Noi del PD, l’amministrazione comunale di Albenga e tutto il centrosinistra abbiamo da sempre combattuto contro la scelta di privatizzare l’ospedale di Albenga ed il tempo e, purtroppo, i fatti (come la vicenda Covid) ci hanno dato ragione”. Lo dichiara, in una nota, il Partito Democratico ingauno.

“Ci sembra schizofrenica – spiegano – la considerazione di chi ha cambiato più volte posizione (poco tempo fa Ciangherotti dichiarava ‘la privatizzazione è la cosa migliore per Albenga’) solo per andare dietro alla convenienza del momento. Perché alle regionali Ciangherotti e il centrodestra di Albenga non si sono rifiutati di far votare Toti? Eppure anche allora l’argomento era più che attuale e di sicuro interesse per i cittadini!”.

“Le ultime consultazioni elettorali hanno dimostrato che la serietà e la coerenza in politica pagano, mentre non pagano le parole “urlate” di chi cerca di fare populismo a corrente alternata – proseguono i democratici -. Forse Ciangherotti ha dimenticato di ringraziare l’amministrazione comunale che da oltre sei anni cerca di portare questo tema all’attenzione della Regione, portando a casa un risultato fondamentale”.

“Infine se anche un esponente storico del centrodestra che si è candidato con Toti alle regionali ammette il fallimento significa che la gestione è un reale disastro. E ora che Toti chieda scusa e finalmente prenda una decisione sul futuro del nostro ospedale e della sanità della provincia di Savona nell’interesse dei cittadini” concludono.