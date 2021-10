Ospedale Albenga, Ciangherotti (FI): “Soldi sprecati per i ricorsi e cittadini presi in giro per sei anni”

Albenga. “Con la sentenza del Consiglio di Stato che ha rigettato i due ricorsi presentati dalla Regione Liguria e dall’Istituto Ortopedico Galeazzi, contro il Policlinico di Monza nell’ambito della gara per l’affidamento della gestione degli ospedali di Albenga e Cairo Montenotte, è stata messa la parola fine su una lunga querelle costata tantissimi soldi pubblici e che suona come una presa in giro per i cittadini”. Lo afferma Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in Comune, dopo la sentenza dei giudici per i ricorsi presentati sui due nosocomi che la giunta Toti voleva privatizzare.

“Questa storia rappresenta in modo inequivocabile il fallimento del presidente della Regione su una vicenda che da sei anni ha tenuto in ballo Albenga e gli albenganesi. La strada della privatizzazione, così come indicata da Toti, sarebbe finita in un vicolo cieco. Lo avevamo detto anni fa, richiedendo costantemente incontri sulla sanità ingauna, ma Toti ha insistito con i ricorsi. Ora è arrivata anche la sentenza del Consiglio di Stato che non solo li ha rigettati, ma che ha decretato il suo fallimento. Toti non ha voluto sentire ragione”.

“Ma la verità è sotto gli occhi di tutti: non conosce l’ospedale di Albenga, le caratteristiche del territorio e le sue esigenze. Il Santa Maria di Misericordia ha necessità di riavere il suo pronto soccorso h24 e i suoi reparti chiusi negli ultimi dieci anni, per diventare di nuovo un’eccellenza con medici e personale professionali pronti a dare il massimo per rilanciare la cittadella sanitaria realizzata con soldi pubblici e come tale deve continuare ad operare”.