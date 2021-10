Operazione della Capitaneria tra Savona e Milano: sequestrate 2 tonnellate di polpo congelato

Savona-Milano. Polpo venduto a prezzo maggiorato, non scorporato della quantità di ghiaccio necessaria per la sua conservazione: operazione della Capitaneria di Porto ha portato al sequestro di 2 tonnellate di prodotto ittico congelato e ad una salata sanzione.

Sotto il coordinamento operativo del 1 Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittima della Liguria, si è infatti conclusa, in data odierna, l’operazione complessa regionale “Fad 2021”, svoltasi dal 1 al 7 ottobre, per la vigilanza della filiera ittica commerciale.

L’operazione, che ha visto operare il personale specializzato del Nucleo Pesca della Capitaneria di Porto di Savona, ha portato alla luce irregolarità degne di nota che hanno indotto gli ispettori della Guardia Costiera a sequestrare un ingente quantitativo di prodotto ittico congelato, sia nel savonese che nella provincia di Milano.

In particolare, i controlli avviati presso un supermercato della provincia di Savona, hanno fatto emergere sospetti che sono stati verificati dal personale della Capitaneria, che ha quindi approfondito gli accertamenti relativi ad alcune confezioni di polpo congelato, che riportavano sulla confezione l’indicazione di un peso netto, agli occhi degli esperti ispettori pesca poco realistico e, piuttosto, maggiorato dal peso derivante dalla glassatura del prodotto stesso.

L’individuazione del pur ridotto numero di confezioni rilevate nel reparto pescheria del supermercato, ha tuttavia spinto i militari della guardia costiera a pianificare una mirata verifica presso la piattaforma di smistamento della merce, sita nel territorio della provincia di Milano.

L’ispezione ha confermato i sospetti degli ispettori che, con buon acume investigativo, sin dall’inizio avevano ipotizzato che il valore della partita di polpo congelato risultasse aumentata rispetto al reale. In pratica, il prodotto veniva etichettato e venduto ad un peso maggiorato in quanto non scorporato della quantità di ghiaccio (“glassatura”) necessaria per la conservazione.

Ovviamente il potenziale acquirente si trovava così a pagare il ghiaccio allo stesso prezzo del polpo. Ingente il quantitativo di prodotto soggetto a verifica, circa 2 tonnellate, che è stato posto sotto sequestro amministrativo e per il quale sono state elevate sanzioni per un valore complessivo di 3.500 euro.

L’attività di vigilanza si aggiunge alle numerose ispezioni che il personale del corpo delle Capitaneria di Porto-Guardia Costiera effettua regolarmente su tutto il territorio di competenza allo scopo di tutelare il consumatore e la leale concorrenza nella filiera commerciale della pesca.