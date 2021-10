“Obbligo vaccinale universale anti-Covid in Italia”: Assoutenti lancia il referendum tra gli iscritti

Liguria. Da ieri e fino alle 17 del prossimo 7 ottobre, gli iscritti di Assoutenti potranno esprimere il proprio parere sull’opportunità di avviare una petizione nazionale rivolta al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ai presidenti di Camera e Senato Fico e Casellati e al premier Draghi su una legge che introduca l’obbligo vaccinale universale anti-Covid19 in Italia.

“Lo scopo della nostra campagna, se approvata dagli iscritti, sarà quello di raccogliere il consenso dei cittadini su una petizione finalizzata a chiedere una legge dello Stato che ponga fine alla contrapposizione politica e sociale in corso sul Green Pass e avere ripercussioni benefiche sul fronte della salute pubblica” – ha spiegato il presidente Furio Truzzi.

“Per la prima volta un’associazione nazionale di consumatori chiede prima ai propri iscritti e poi in generale a tutti i cittadini di esprimersi sull’opportunità di imporre a tutti gli italiani l’obbligo vaccinale, con la sola esclusione delle persone in particolari condizioni o affette da patologie. Una Legge che, nel rispetto della Costituzione, dovrà tutelare coloro che non possono per vari motivi adempiere a tale obbligo e chi, prevedendo risarcimenti e indennizzi, dovesse subire reazioni avverse invalidanti o mortali legate alla vaccinazione”, ha concluso.

Assoutenti invita “a collegarsi alla pagina dedicata ed esprimere liberamente e in modo anonimo il proprio consenso alla vaccinazione universale obbligatoria anti-Covid19″.