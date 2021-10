Carcare. “Polizia locale di Carcare, è in corso un controllo sulle norme anticovid, identificheremo chi non ha la mascherina e quindi verrà sanzionato”. È questa la scena a cui hanno assistito i passeggeri questa mattina a bordo dei bus della linea Cairo Montenotte – Savona che, durante il passaggio a Carcare, sono stati oggetto dei controlli anticovid da parte della Municipale.

In totale le violazioni riscontrate nelle tre corse sono state cinque (tra cui un recidivo già multato nel 2020). E anche chi aveva la mascherina abbassata, e l’ha indossata correttamente solo alla vista degli agenti, non è rimasto indenne dalla sanzione. Ad effettuare i controlli, infatti, è stato il comandante Luca Pignone che è salito sul bus in borghese qualche fermata prima rispetto a quella in cui i vigili hanno fermato il pullman e si è così confuso tra i passeggeri. Durante la tratta ha però controllato attentamente che tutti indossassero il dispositivo di protezione in maniera corretta e ha poi segnalato agli agenti chi non aveva rispettato le regole.

Un servizio di prevenzione che, come spiega lo stesso comandante, è partito dopo diverse segnalazioni ricevute dai cittadini. “Purtroppo c’è la cattiva abitudine di viaggiare a bordo degli autobus di linea senza mascherina, per cui questa mattina, come avvenuto in altre occasioni, mi sono confuso tra i passeggeri per accertare effettivamente questo tipo di violazione – racconta -. Il controllo è misto, in borghese e in divisa. La pattuglia, in via Nazionale, ferma l’autobus da me segnalato e poi si procede alla contestazione delle violazioni”.

Ma non solo i bus, in questi giorni la polizia locale di Carcare ha effettuato controlli a tappetto anche nelle attività produttive del paese e nella grande distribuzione, verificando che fosse rispettato anche l’obbligo del green pass sia da parte dei lavoratori che dei clienti. “La maggior parte sono risultati regolari – spiega Pignone – ma abbiamo riscontrato delle violazioni. Nello specifico sono state effettuate tre sanzioni nei bar, due nei confronti di clienti e una di un barista, e questa mattina una in un supermercato, perché un cliente non indossava la mascherina”.

Il numero più elevato di violazioni si è riscontrato, però, al mercato settimanale, nel quale, tra i 55 banchi presenti, ieri (mercoledì 20 ottobre) cinque sono stati sanzionati poiché gli ambulanti (in totale 7) non erano in possesso del green pass.

Controlli della Polizia Locale di Carcare a bordo dei bus

Complessivamente, dunque, le multe elevate negli ultimi giorni dalla polizia locale carcarese sono state 16. Come annunciato dal comandate, i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, “nella speranza che questi servizi inducano ancora di più i cittadini al rispetto delle norme anticovid”, conclude Pignone.