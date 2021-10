Nuovo ponte delle Fucine, Vaccarezza: “Risposta Regione immediata, fiero di questo risultato”

Murialdo. “Sono grato per quello che faccio, lo sono ogni giorno. E sono felice ogni volta che il territorio raggiunge degli obiettivi, magari anche con mio contributo. Ieri era una di quelle occasioni”. Lo scrive, in una nota, il capogruppo di “Cambiamo!” in Regione Angelo Vaccarezza.

“L’inaugurazione del Ponte delle Fucine a Murialdo – spiega -, è stato il coronamento di un percorso fatto di tanti step: in primis, la preoccupazione per i residenti e la necessità di mettere le comunità in sicurezza; sentimento che è stato proplusore della reazione dell’Amministrazione Comuale, in modo particolare nella persona dell’amico, allora Sindaco Ezio Salvetto. Ezio non si è perso d’animo, si è rimboccato le maniche e ha coinvolto, da subito, Regione Liguria”.

“Di questo, non posso che ringraziarlo – prosegue Vaccarezza -, ancora pochi mesi fa ho effettuato insieme a lui un sopralluogo: questo per me è amore per il territorio, è avere cura dei cittadini, nel senso più vero del termine. La risposta della Regione è stata pressoché immediata e l’Assessorato di Giacomo Giampedrone ha lavorato, con il consueto impegno, per, in poche settimane reperire le risorse per la progettazione, e in seguito gli ingenti fondi della ricostruzione, per restituire viabilità, sicurezza, ma più di tutto dignità”

“Da ieri, tutto questo è realtà. Non posso che esserne fiero”, conclude.