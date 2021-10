Nuovo polo scolastico di Albenga sempre più concreto: assegnata la progettazione

Albenga. La gara per la progettazione del nuovo polo scolastico di Albenga è stata aggiudicata alla ditta Politecna Europa srl di Torino.

Entro fine anno inizierà così la demolizione dell’ex caserma Turinetto da parte della ditta I.GE.CO (Impresa Gestione Costruzioni srl Unipersonale di Latina). Le due fasi, quella di demolizione e quella di progettazione, andranno avanti, così come ipotizzato, di pari passo in modo da ottimizzare tutte le lavorazioni.

“Un sogno che sta diventando realtà quello del polo scolastico che, oltre a rivalutare completamente la zona nella quale sorgerà e dare una concreta risposta alle esigenze di spazi richiesti dai licei della città, permetterà di realizzare un vero e proprio Campus all’avanguardia con nuove aule, palestre, spazi verdi e auditorium per offrire ai ragazzi non solo un posto dove fare lezione e studiare, ma anche nel quale partecipare ad attività extracurriculari e laboratori” è il commento del sindaco Riccardo Tomatis.

“La progettazione affidata alla ditta Politecna Europa srl terrà conto del concorso di idee che ci ha permesso di ottenere la somma di 10 milioni di euro nell’ambito del progetto ‘scuole innovative’, ma anche delle proposte che arriveranno direttamente dagli studenti che abbiamo intenzione di coinvolgere direttamente in questa fase – aggiunge Tomatis -. Ricordo che a breve, inoltre, inizierà la demolizione dell’ex Caserma Turinetto, a tal proposito la prossima settimana effettueremo un sopralluogo con la ditta I.GE.CO per poter stabilire l’inizio dei lavori che sarà sicuramente entro la fine di quest’anno. È intenzione dell’Amministrazione mantenere un elemento di ricordo della Caserma Turinetto in quell’area”.

Aggiunge Silvia Pelosi, assessore con delega all’edilizia scolastica: “Sono molto soddisfatta del lavoro che stiamo portando avanti per dare ad Albenga un vero e proprio Campus attrattivo per i giovani di tutto il comprensorio. Il personale docente dei nostri licei fornisce una preparazione di assoluta eccellenza ai ragazzi, ma attraverso nuovi spazi didattici e laboratori, sono certa che miglioreremo ancor più l’offerta formativa di Albenga e daremo ai giovani nuove opportunità per sviluppare i loro progetti e realizzare le loro ambizioni”.