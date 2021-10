Varazze. Emozione, ricordi, persone. Anche quelle che non ci sono più. Un lungo gioco di squadra quello della Croce Rossa di Varazze che, da oggi, conta sette nuovi mezzi inaugurati nella cornice del porto. Sono cinque ambulanze e due vetture per i servizi sociali. Un evento importante per una realtà cittadina fondamentale.

Luccicano le ambulanze: due come i gemelli Parodi, tanto cari ai varazzini. Oggi non ci sono più, ma hanno voluto lasciare qualcosa di importante alla Croce. Le altre tre sono posteggiate davanti, a pochi metri: le hanno donate il Comune e due anonimi benefattori. Sulle fiancate si ricordano i donatori e i militi che nessuno, della grande famiglia della Rossa di Varazze, dimenticherà: Marco Massone e Claudio Bittante insieme ai gemelli Parodi. Momento del ricordo.

Poi premiati i militi attivi durante il primo lockdown 2020, quelli che hanno aiutato nel dramma del Ponte Morandi, tra questi Federica Valle che ha avuto un ruolo particolare e delicato di psicologa coinvolta in prima linea durante la tragedia del crollo. Un ringraziamento anche a chi si è prodigato come Louis nell’aiutare, questa estate, due adolescenti in un momento terribile.

Tante storie, tanta gente che si mette in gioco, senza starci a pensare troppo. Premiati anche i militi che sono andati nelle emergenze fuori regione e per l’accoglienza ai migranti Afgani. Poi le Croci per i volontari da 15 anni e 25 alla Croce Rossa.

“Avevamo bisogno di mezzi, ma non credevamo in una risposta così grande” spiega commosso per tanta solidarietà il presidente, Mario Venturini. Una presenza capillare quella della Croce Rossa, non solo in città “sono felice perché i mezzi donati ci permetteranno di arrivare tranquillamente anche nel nostro entroterra”. Applausi, emozione al taglio del nastro di questi nuovi mezzi. Oltre la coccarda, nomi che rimarranno.