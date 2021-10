“Nuova Grande Loano” chiude la campagna elettorale, Piccinini: “Lavorato bene. I cittadini capiranno il nostro sforzo”

Loano. “Non bisogna sbagliare, se si vuole votare nel modo giusto bisogna votare ‘Nuova Grande Loano?”. È questo l’appello al voto lanciato durante la chiusura della campagna elettorale da Giacomo Piccinini, candidato sindaco di “Nuova Grande Loano”.

L’evento è iniziato alle 19, al ristorante La Plancha (lungomare Madonna del Loreto 2) di Loano: “Sono state settimane di lavoro interessantissime, – ha aggiunto Piccinini. – Siamo stati molto a contatto con i cittadini di Loano e con le attività commerciali creando un’ottima sinergia per comprendere e affrontare le problematiche della città”.

“Devo dire che non c’è solo ottimismo di circostanza, c’è ottimismo concreto in vista del voto perché abbiamo lavorato bene e i cittadini capiranno il nostro sforzo: conoscono la nostra squadra e sanno che sono tutte persone molto capaci, determinate e preparate per poter governare bene Loano”, ha concluso il candidato sindaco.

La lista “Nuova Grande Loano” è composta, oltre che da Piccinini, da Giuseppe Rembado, Roberto Sattanino, Paolo Gervasi e Daniele Oliva (ex consiglieri di minoranza di LoaNoi), Ugo Bonelli, Michele Totire, Francesca Munerol, Luana Isella (ex consigliere di maggioranza del Pignocca Bis), Virginia Rovelli, Stefano Ghilino, Elena Burastero, Armando Tagliabue.