Non rinnegare, non restaurare… e no all’astensionismo

Continua il dibattito all’interno della Destra Italiana sul fascismo e l’antifascismo ma soprattutto sul risultato delle elezioni amministrative dove Fratelli d’Italia, pur essendo attestato dai sondaggi nazionali al 22%, nelle urne trova difficoltà a conquistare seggi.

Fabrizio Marabello, dirigente del partito di Giorgia Meloni nella provincia di Savona e portavoce della Fondazione Giorgio Almirante afferma: “Nei ballottaggi elettorali ha vinto solo l’astensionismo. La sinistra ha poco da gioire! … Ha comunque fallito perché “governerà” alcune città solo grazie a una esigua percentuale degli aventi diritto al voto. L’unico dato consolante, la progressiva scomparsa del Movimento 5 Stelle che mi auguro si estingua al più presto. Il centro-destra ha toppato su alcuni candidati, sicuramente autorevoli sul piano professionale ma carenti dal punto di vista politico e nel rapporto con gli elettori, a eccezione di quelli di esperienza che si sono presentati a Roma nelle file di FdI con in testa Rachele Mussolini fino ad arrivare ad Andrea De Priamo. Guardiamo in faccia la realtà … il Popolo è arrabbiato e disorientato. L’arma che doveva utilizzare, soprattutto in questo momento storico, era il consenso ma non lo ha fatto. Agli Italiani poco gli importa di fascismo e di antifascismo. I problemi sono altri … il lavoro, il futuro dei nostri giovani, l’invasione islamica per citarne alcuni. Il fascismo è un fatto storico che per un ventennio, nel bene e nel male ha governato la nostra Patria. Punto e basta! E se dal quel periodo storico si può trarre qualche insegnamento, ben venga. A tal proposito, concordo con quanto ha recentemente dichiarato Giuliana De’ Medici Almirante (Segretario Generale della Fondazione dedicata al padre Giorgio) quando afferma che

Giorgia Meloni non deve rinnegare nulla perchè non ha nulla da rinnegare. Tagliare qualsiasi legame con quello che fu il Movimento Sociale Italiano, sarebbe un enorme sbaglio visto che rappresenta la storia della Destra Italiana. Quanti ragazzi sono morti in nome di questo partito e quante persone hanno lavorato senza ricevere nulla in cambio?! Il MSI – ricorda Marabello riprendendo le parole della figlia di Almirante – è stato all’opposizione in Parlamento senza avere avuto mai posti di governo, nè nei CdA di aziende, ma solo perchè credeva nelle idee. Questa è e deve essere l’anima della Destra Italiana. Fratelli d’Italia -conclude Marabello – non può rifiutare l’MSI perché era un partito serio che amava gli Italiani e anche perchè nel suo simbolo conserva la Fiamma Tricolore di cui bisogna esserne orgogliosi senza soccombere a questa sinistra”.

Fabrizio Marabello