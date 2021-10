Non mostra il tesserino e lo scambiano per un ladro: agente Enel multato

Cairo Montenotte. Nella tarda mattinata di ieri, giovedì 28 ottobre, dopo una segnalazione telefonica da parte di un cittadino, allarmato che si potesse verificare l’ennesima truffa in danno di persone anziane, i carabinieri della stazione di Cairo Montenotte, con la collaborazione della dipendente Aliquota Radiomobile, sono intervenuti in Strada Carnovale e hanno identificato un promotore commerciale che stava effettuando vendite porta a porta.

I carabinieri, nella fattispecie, hanno accertato che il giovane rappresentante, proponendosi come incaricato della società Enel, si presentava presso un’abitazione privata in qualità di promotore commerciale con l’intento di effettuare operazioni di vendita ed ordinativi, senza esporre in modo ben visibile un tesserino di riconoscimento che permettesse all’acquirente di non essere tratto in inganno.

Solo dopo l’intervento della pattuglia l’uomo ha esibito il proprio tesserino di agente, che custodiva nel portafogli. Ma questo non è servito a togliergli mille euro di contravvenzione.

“La nostra attenzione è molto alta riguardo all’attività di prevenzione in merito a questa fenomenologia di reati a danno delle fasce deboli – commenta il comandante Riccardo Urciuoli – ma c’è sempre bisogno del determinante contributo da parte dei cittadini che con le loro segnalazioni ci possono aiutare a fermare i ladri, anche se per fortuna in questa occasione non si trattava di un ladro”.