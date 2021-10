Nicoletta Rebagliati è il nuovo sindaco di Bergeggi

Bergeggi. È Nicoletta Rebagliati il nuovo sindaco di Bergeggi.

Lo spoglio è ancora in corso, ma la lista guidata dalla sessantaquattrenne farmacista ha superato il quorum certificando di fatto la sconfitta dall’altra lista (l’unica) in campo, ovvero quella capitanata dal consigliere comunale uscente Alice Bianchini (CambiAmo Bergeggi).

Rebagliati, volto molto conosciuto in paese in quanto titolare da 33 anni della farmacia della piccola località rivierasca, è quindi il nuovo primo cittadino con la lista “Uniti per Bergeggi”.

A Bergeggi ha votato il 65,76% degli aventi diritto. Una percentuale di poco inferiore a quella delle precedenti elezioni amministrative (67,59%).