Musso (Lega Coop): “Per Natale mi aspetto dal sindaco Russo una città finalmente pulita e decorosa”

Savona. Oggi parliamo di cooperative. L’occasione è la recente nomina di Fabio Musso a coordinatore (sarebbe il presidente, è solo cambiato il nome) di Lega Coop Savona, ma anche Imperia.

A Savona nacque la prima cooperativa d’Italia, 76 anni fa, visto che correva l’anno 1945 (mese marzo, giorno 21) per iniziativa di 27 soci fondatori che ben presto estesero la loro attività conglobando ad esempio lo spaccio dell’Ilva e assumendo successivamente il nome di Alleanza Cooperativa Savonese.

Altra tappa importante è l’inaugurazione, 25 anni fa, nel febbraio del 1996, dell’Ipercoop Il Gabbiano di corso Ricci, visto come il fumo negli occhi dai commercianti savonesi perché, unico o comunque tra i pochi casi in Italia, non si trovava all’incrocio di qualche rotondona nella nebbia della Val Padana ma in pieno centro, a un tiro di ponte dai negozi di Savona. Per dire insomma di quanto le cooperative siano comunque importanti nella nostra economia, cultura, comune sentire.

Fabio Musso, 50 anni appena compiuti, responsabile del personale della cooperativa Coedis, con all’attivo 28 anni nella cooperazione sociale, è stato anche protagonista della vita politica cittadina come componente dello staff del sindaco Federico Berruti nel suo secondo mandato.

I numeri delineano i contorni dell’impero che guida: in provincia di Savona 41 cooperative con 1800 occupati, in quella di Imperia 36 cooperative e 1050 addetti, oltre ai numeri delle grandi cooperative non del territorio ma che operano nelle due province come Camst, Cirfood, Nordiconad, Coopservice e Coop Liguria, che contano 3100 occupati in provincia di Savona e 2200 in quella di Imperia.

Musso appare riflessivo ma sempre pronto alla risposta, anche quando la domanda potrebbe teoricamente metterlo in un qualche imbarazzo. Ecco l’intervista.

Marco Russo è da poco sindaco di Savona. Soddisfatto? In campagna elettorale avete avuto incontri con lui e il suo principale antagonista Angelo Schirru?

“Sì, siamo soddisfatti per l’esito del voto. Nei cinque anni di giunta Caprioglio abbiamo avuto difficoltà a relazionarci con il Comune. In campagna elettorale ci era sembrato comunque che Schirru tenesse un atteggiamento molto più aperto verso il mondo cooperativo”.

Russo ha anche varato la giunta. Le sembra adatta ad affrontare i problemi della città?

“I nomi, uno più uno meno, si conoscevano da tempo. Mi pare che esistano buoni presupposti per confrontarci con tutti gli assessori, visto che siamo presenti in ogni settore a cominciare da servizi, turismo, cultura, logistica, sviluppo economico, sociale e ovviamente commercio grazie alla nostra grande affiliata Ipercoop. A breve inizieremo gli incontri, credo che potremo, oltre che chiedere, dare una grossa mano”.

Il fatto che Lega Coop abbia unificato in un’unica persona, la sua, la guida delle province di Savona e Imperia è un fatto meramente burocratico o c’è dell’altro? E ancora: è un modo per sfuggire a Genova Caput Mundi?

“Crediamo in questa sinergia per attivare risorse dal punto di vista economico e politico. Qui a Ovest guardiamo alla Francia e al Piemonte, senza contare quella vasta terra di mezzo rappresentata dalla Piana di Albenga”.

Che cosa chiede Lega Coop agli associati e che cosa vi chiedono loro?

“Noi raccomandiamo di rispettare il senso di comunità, di non ragionare da singoli, che sono elementi fondanti del nostro statuto. Loro ci chiedono di non essere lasciati soli. Esigenze che non solo si conciliano ma sono indispensabili per ottenere buoni risultati. Abbiamo tutto: conoscenze approfondite, strumenti come i consorzi e i raggruppamenti temporanei di impresa. Oggi, soprattutto dopo il Covid, il piccolo emargina, a meno che non sia un’eccellenza. Basti pensare che molte cooperative da sole non potrebbero neppure partecipare a certi appalti”.

Ma è più facile aprire una cooperativa o un’impresa diciamo così “normale”?

“Sono mondi e strade molto diversi. L’impresa ha forse una capacità decisionale più diretta e guarda al guadagno immediato. Noi abbiamo un altro approccio, non solo per una comunque evidente ragione etica. Condividiamo il rischio, progettiamo in modo diverso, possiamo affrontare meglio i momenti di difficoltà”.

Si sono registrati casi di cooperative che non hanno dato il meglio di se’.

“Lavoriamo con l’Ispettorato del lavoro perché, se accade, ci provocano danni e non solo d’immagine”.

Come affrontare l’era post Covid?

“Proprio grazie alle nostre caratteristiche siamo ancora in grado di investire, non licenziamo anche se magari dobbiamo ristrutturarci, abbiamo importanti riserve finanziarie e capacità di progettazione per restare a galla e ripartire, soprattutto assieme agli enti locali”.

Una domanda personale. Come si sente nel succedere nell’albo d’oro a due dirigenti carismatici come Mattia Rossi, oggi al vertice di Coop Liguria, e Gianluigi Granero?

“Devo ammettere che prima di accettare questo incarico qualche momento di riflessione me lo sono preso. Poi ho detto sì anche perché tutti e due, due amici innanzitutto, mi hanno assicurato di accompagnarmi in questa avventura, e le relazioni, nel nostro mondo e tra di noi, sono la cosa più importante. Certo, l’asticella è alta ma ce la metterò tutta”.

Esiste una vasta corrente di pensiero che reputa Genova matrigna e sottolinea un’evidente disparità di trattamento (e di finanziamenti) tra il capoluogo e le due province di cui lei si occupa, Savona e Imperia. Basti pensare a sanità, porti, infrastrutture. Lei come la pensa?

“Per formazione personale rispetto sempre le istituzioni e chi le rappresenta, ma certamente ci sono fatti che preoccupano e inquietano. Dobbiamo intanto, ancor prima di contestare, proporre idee e obiettivi. Per quanto riguarda la sanità la divisione delle risorse non è concordata e si vede. Sul porto è stato rinviato il piano dei finanziamenti, un fatto molto grave. Capitolo infrastrutture: siamo indietro, basti pensare ad Aurelia bis, raddoppio ferroviario, Albenga-Carcare-Predosa e ferrovia verso il Piemonte. Non abbiamo qui il tempo per affrontare tutti questi argomenti. Diciamo, con una sintesi politica, che l’attrattiva di Genova città metropolitana è largamente dominante e può contare su tutti gli investimenti che vuole”.

Un’ultima domanda. Che farebbe per prima cosa se fosse al posto del sindaco Russo?

“La pulizia straordinaria della città, come ha detto in campagna elettorale. Capisco che non è facile, ma mi aspetto come regalo di Natale una Savona finalmente pulita e decorosa”.