Musica, fiere, gare sportive, incontri culturali: un frizzante cocktail di eventi nella domenica in provincia

“Una domenica di sole, una mattina molto bella, un’aria già primaverile in cui ti senti più pulito”. Gli estimatori sicuramente ma un po’ tutti abbiamo ascoltato almeno una volta la “decantazione” che fa delle elezioni il “magister” milanese doc Giorgio Gaberščik, alias Giorgio Gaber, alias Il Signor G. È vero, queste ore festive d’ottobre costituiranno il primo “atto” della nuova tornata elettorale per far vincere un candidato sindaco o consigliere o un altro. Tuttavia imbucare una scheda “disegnata” in un’urna non sarà l’unica nostra buona azione della giornata: l’invitante menù di IVG.it ci consiglia infatti di degustare un frizzante cocktail di eventi.

Nell’ambito dei concerti #OFF del Voxonus Festival a Savona il Nicole Magolie Quartet intratterrà il pubblico con “The look of love”, il nuovo progetto artistico jazz del gruppo, che anticipa l’uscita del quinto lavoro discografico dell’intensa interprete sudafricana “Don’t ever go”. Ad accompagnare Nicole Magolie nel live la formazione di grande esperienza composta da Gabriele Gentile al pianoforte, Michele Aloisi al basso e Folco Fedele alla batteria. Il concerto rappresenta un ideale viaggio attraverso una selezione di brani della grande tradizione jazz di Bacharach, Gershwin, Rodgers, Jobim, Bowman e Porter.

Ottobre mese di compere, lo sanno tutti! Allora perché non fare un salto qua e là tra le innumerevoli e fornitissime bancarelle della fiera più conosciuta in Liguria, il Mercato Riviera delle Palme, che animerà Finale Ligure. Anno dopo anno il mercato è sempre più garanzia di shopping ai massimi livelli: grande assortimento, offerte convenienti in tutti i settori, qualità indiscussa e l’immancabile cortesia di un gruppo affiatato di commercianti pronti ad accoglierci tutti con il sorriso.

Domenica si terrà la seconda UltrAndoraRun, l’ultramaratona allestita nella Marina di Andora e che lo scorso anno fu tra le pochissime gare di lunga distanza realizzate in mesi di quasi totale assenza di eventi podistici. Pablo Barnes e Virginia Oliveri saranno i testimonial dell’evento, inserito nei calendari FIDAL e IUTA. Quest’anno la novità è l’introduzione della 6 Ore a staffetta per squadre da 2 a 6 componenti, che prenderà il via insieme alle prove individuali. I concorrenti affronteranno un circuito di 2 km, da ripetere più volte possibile, certificato dai misuratori FIDAL e completamente disegnato all’interno della Marina.

Torna “Swimtheisland Bergeggi“, uno degli eventi sportivi di nuoto più entusiasmanti a livello europeo. Si nuoterà in un tratto di costa davvero interessante dal punto di vista naturalistico: l’Area Marina Protetta di Bergeggi, una zona salvaguardata che nasconde un patrimonio inestimabile nelle sue profondità, tra grotte sotterranee e punti di immersione spettacolari, tra cui il Canalone, il Pifferaio e la Grotta Marina di Punta Predani. “Swimtheisland” è tra le più prestigiose e partecipate manifestazioni dedicate al nuoto in acque libere e all’insegna dell’amore per il mare e della sua tutela. Atleti da tutto il Vecchio Continente torneranno a celebrare in Liguria la propria passione grazie alla sinergia tra l’organizzazione, i comuni del Golfo dell’Isola e l’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi.

Nell’ambito del Festival della Cultura ad Alassio si terrà la presentazione della monografia che l’Editoriale Giorgio Mondadori ha dedicato all’artista alassino Rudy Mascheretti per la collana Signa Artis. Sviluppata da un’idea del curatore Domenico Monteforte, la raccolta è dedicata principalmente agli artisti che si sono messi particolarmente in luce in ambito nazionale con mostre e opere significative nel panorama artistico italiano. Composto da 128 pagine con oltre 90 opere scelte e i testi critici di Francesca Bogliolo la pubblicazione racchiude i migliori anni lavorativi di un artista che mescola con padronanza musica e colori in un mix assolutamente inedito.