Minaccia di morte la convivente con un coltello: 44enne denunciato

Sassello. Aggredisce verbalmente con minacce di morte e un coltello a serramanico la convivente, scatta codice rosso e una denuncia per un uomo. E’ successo questa notte intorno all’1.30 a Sassello.

A seguito della chiamata al 112, la centrale operativa del comando Compagnia di Cairo Montenotte ha inviato due pattuglie di carabinieri delle stazioni di Pontinvrea e Sassello presso un’abitazione privata per una lite familiare in corso.

Giunti sul posto, i militari sono stati accolti da un’operaia 33enne che ha avuto modo di raccontare che il suo convivente – presente sul posto e in stato agitazione alcoolica durante una cena conviviale con parenti ed amici – l’aveva aggredita verbalmente minacciandola di morte con un coltello a serramanico. Quella non sarebbe stata la prima volta che si fossero verificati analoghi episodi.

I carabinieri hanno così sottoposto l’uomo a perquisizione rinvenendo il coltello in disamina nelle tasche dei suoi pantaloni. Dopo aver sentito anche tutti i testimoni, il 44enne è stato denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica del tribunale di Savona per maltrattamenti e minacce. E’ stato attivato inoltre il “codice rosso” e il soggetto è stato diffidato a non avvicinarsi all’abitazione della convivente.