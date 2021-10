Millesimo, vedova raggirata da un sedicente addetto alla disinfezione anti covid

Millesimo. Raggira anziana spacciandosi per addetto alla disinfezione anti-covid delle abitazioni. È accaduto questa mattina a Millesimo, e sono già partite le indagini da parte dei carabinieri della locale stazione. In via Trento e Trieste una vedova pensionata è stata truffata da un uomo, di bassa statura (circa 1,60), con cappellino bianco e visiera. Dopo averle chiesto il green pass con il pretesto di fornirle dei guanti in lattice per preservarla, visto che a detta sua a Millesimo ci sarebbero stati tre casi gravi di coronavirus, si è introdotto in casa, con la scusa di spargere un liquido disinfettante nella mura domestiche che, però, avrebbe rischiato di deteriorare soldi e gioielli.

L’anziana, intimorita, ha aperto la cassaforte, chiuso le tapparelle ed è uscita di casa, lasciando la possibilità all’uomo di agire: si è così impossessato di ori, monili e dieci mila euro in contanti, per un valore totale che supera i quindici mila euro. Si è quindi dato alla macchia facendo perdere le sue tracce.

Dai carabinieri l’appello di non fare entrare nessuno nella propria abitazione e di segnalare subito alle forze dell’ordine eventuali presenze sospette, nonché di non tenere troppo denaro contante in casa.