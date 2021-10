Migranti in fuga percorrono diversi chilometri a piedi in A10: ecco le immagini esclusive

Arenzano. Eccoli in uscita al casello di Arenzano, sulla A10, a piedi, dopo aver percorso chilometri, da Varazze, con auto e mezzi pesanti che li sfioravano lungo il tragitto e hanno rischiato di investirli.

Forse pensavano, come spesso accade, di essere diretti verso il confine italo- francese di Ventimiglia e, quando si sono accorti di andare nella direzione opposta, sono scesi dal mezzo che li stava trasportando. Quasi certamente l’autista, ignaro di avere dei clandestini nel container, non si è accorto di nulla . Ecco le immagini in esclusiva per IVG che riprendono alcuni tra gli extracomunitari, circa una trentina in tutto.

Arenzano, in esclusiva le immagini dei migranti in fuga sull’autostrada

Ieri è scattato subito l’allarme, grazie alle numerose segnalazioni di automobilisti in transito spaventati dal gruppo che hanno, oltretutto, rischiato incidenti trovandoselo improvvisamente davanti. La Polstrada si è subito attivata per scortare il gruppo. Le immagini mostrano quelli che sono usciti in maniera autonoma dall’autostrada.

A ieri mattina risale anche un altro episodio avvenuto nel savonese. Sono infatti stati trovati a bordo di un tir 9 migranti, di cui sei minorenni, a Cairo Montenotte.