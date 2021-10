Mezzo pesante contro auto, soccorsi mobilitati: chiuso tratto del Cadibona

Cairo Montenotte. A causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 127 un tratto della strada statale 29 “del Colle di Cadibona” è temporaneamente chiuso al traffico, nel territorio comunale di Cairo Montenotte.

L’incidente ha coinvolto un’auto e un mezzo pesante. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per provvedere alla gestione del traffico in piena sicurezza e consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

Il sinistro, avvenuto intorno alle 19, si è verificato per cause ancora in via di accertamento. Sul posto sono immediatamente intervenuti i militi della Croce Bianca di Cairo e una squadra dei vigili del fuoco. A seguito dello scontro, dopo alcuni minuti i soccorritori hanno estratto il conducente dalle lamiere dell’automobile.

Nonostante l’impatto violento, fortunatamente l’automobilista non sarebbe in pericolo di vita.