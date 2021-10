Liguria. Permane una depressione sulle regioni meridionali che fa affluire al centro-nord correnti fresche nord-orientali. In Liguria addensamenti locali, ma in un conteso stabile nel fine settimana. Nubi in aumento lunedì.

Per la giornata di oggi, sabato 9 ottobre, gli esperti del Centro Limet prevedono nubi sparse su tutta la regione, più intense sui versanti padani centro-occidentali, con basso rischio di pioggia. Nel pomeriggio ampie schiarite lungo le coste, qualche nube in più nei settori interni, specie centro-occidentali, sempre senza piogge.

Venti moderati o forti in prevalenza da nord-est. Mare stirato o mosso sotto-costa, mosso al largo. Temperature pressoché stazionarie: sulla costa minime tra 12 e 17 gradi, massime tra 19 e 24 gradi; all’interno minime tra 5 e 11 gradi, massime tra 13 e 19 gradi.

Domenica 10 ottobre bel tempo su tutta la regione a parte nubi sui versanti padani al mattino, in dissolvimento nell’arco della giornata.

Venti moderati da nord, in attenuazione nel corso della giornata. Mare in prevalenza quasi calmo o poco mosso. Temperature minime in calo, stazionarie le massime.

Lunedì 11 ottobre nubi in aumento su tutta la regione nel corso della giornata, senza pioggia.

Temperature in calo, ventilazione debole o moderata in rotazione dai quadranti meridionali.